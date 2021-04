"¿Para qué sirve la mayoría si no tienen nuevas ideas?"

La excongresista de Estados Unidos por el partido demócrata Ana Sol Gutiérrez reaccionó ante el inicio de una nueva Asamblea Legislativa, el próximo 1.º de mayo, en El Salvador. El partido Nuevas Ideas (NI), fundado de un movimiento del presidente Nayib Bukele, logró 56 diputados y tendrá el control de las mayorías en el órgano legislativo.

Para Sol Gutiérrez, los nuevos legisladores deben enfocarse en un mejoramiento real de la vida de los salvadoreños y no en hablar sólo del pasado.

"Me preocupa que no hay propuestas, no hay ninguna política, no se sabe qué va a hacer esta Asamblea, ¿para que sirve tener la mayoría de votos si no se tienen nuevas ideas, si no se tienen aunque sea las ideas antiguas que no se han llevado a cabo?", dijo ayer en una entrevista televisiva.

La excongresista aseguró que los nuevos legisladores no han presentado propuestas visibles para las áreas de educación, salud, el salario mínimo o las pensiones. A la fecha, los nuevos legisladores tienen prohibido dar entrevistas y sus declaraciones en redes sociales se han limitado a decir que trabajarán de la mano del presidente Nayib Bukele.

"El tema de las pensiones es importante resolverlo y no dejarlo en manos de los privados, se espera que el presidente Bukele logre un mejor bienestar para el país", agregó.

Sol fue la primera latina en ser elegida delegada de Maryland, en 2003, y la primera salvadoreña nacionalizada estadounidense en ser elegida para un cargo público en los Estados Unidos, en 1990.