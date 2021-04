“¿Para que sirve tener la mayoría de votos si no se tienen nuevas ideas?”: Excongresista demócrata

La excongresita de Estados Unidos por el partido demócrata, Ana Sol Gutiérrez, reaccionó ante el inicio de una nueva Asamblea Legislativa, el próximo 1 de mayo, en El Salvador. El partido de Nuevas Ideas (NI), fundado por un movimiento del presidente Nayib Bukele, logró 56 diputados en el Congreso.

Para Sol Gutiérrez, los nuevos legisladores deben enfocarse en un mejoramiento de la vida de los salvadoreños y no en hablar sólo del pasado.

"Me preocupa que no hay propuestas, no hay ninguna política, no se sabe qué va a hacer esta Asamblea, ¿para que sirve tener la mayoría de votos si no se tienen nuevas ideas, si no se tienen aunque sea las ideas antiguas que no se han llevado a cabo?", dijo este jueves en una entrevista televisiva.

La excongresista aseguró que los nuevos legisladores no han presentado propuestas para las áreas de educación, salud, el salario mínimo o las pensiones.

"El tema de las pensiones es importante resolverlo y no dejarlo en manos de los privados, se espera que el presidente Bukele logre un mejor bienestar para el país", agregó.

De acuerdo con los datos del Tribunal Supremo Electoral, Nuevas Ideas obtuvo 17 diputados por el departamento de San Salvador, 5 por Santa Ana, 3 por San Miguel, 7 por La Libertad, 3 por Usulután, 4 por Sonsonate, 3 por La Paz, 2 por Ahuachapán y 2 por Morazán.

Con los 56 legisladores, Nuevas Ideas alcanza la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa con lo que no necesita de ninguna alianza para aprobar cualquier iniciativa del mandatario salvadoreño.

Ese número de diputados le permite a la formación de Bukele elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Cuentas, además del fiscal general y el procurador de Derechos Humanos. También le permite ratificar reformas a la Constitución y aprobar deuda externa.

La transición entre la legislatura 2018-2021 y la 2021-2024 será de golpe. Así se vaticina a partir de las declaraciones del diputado Ernesto Castro (Nuevas Ideas), quien dijo que no piensan participar de comisiones que el Reglamento Interno de la Asamblea establece para darle orden al cambio de una legislatura a otra.

Por su parte, el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce negó esa interpretación del reglamento y recalcó que son los nuevos legisladores quienes tienen que llevar a cabo su logística.