Parada retira aspiración a la presidencia por ARENA

El bogado y exmilitar Luis Parada confirmó ayer que ha desistido de participar en el proceso de elecciones internas en ARENA para buscar la precandidatura a la presidencia de la República en 2019.

Parada, quien hace unos meses dijo a LA PRENSA GRÁFICA que la ola de violencia y el estancamiento de la economía en el país lo impulsaron a aspirar, argumentó que la decisión del partido de adelantar el proceso interno para seleccionar al candidato imposibilita su participación. El abogado siempre estuvo en desacuerdo. Cabe recordar que fue el aspirante Carlos Calleja quien hizo la petición.

Parada también dijo que incidió una oferta laboral en Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP como consejero sénior en el área de arbitraje internacional en Washington D. C., Estados Unidos, cargo que asumirá a partir del 11 de este mes.

Al consultarle si comunicó su decisión al COENA, respondió que no era una renuncia, pues nunca se inscribió, y que tampoco era una sorpresa. “Así es que no era necesario notificar, y no lo he hecho. Pero ya desde antes de que decidieran adelantar el proceso, así como una semana después de la decisión, les había anticipado esa fuerte posibilidad. Así es que no debería ser una sorpresa”, dijo.

El litigante aseguró que se mantendrá “muy pendiente y atento” al desarrollo de las elecciones internas del partido. ARENA ha dicho que en los próximos días estaría haciendo del conocimiento de los aspirantes el proceso a seguir en la inscripción de precandidaturas. En la competencia quedan Calleja, Javier Simán, Gerardo Awad y Gustavo López D.