Paralizan el acceso a los viajes de Osiris Luna

Osiris Luna no tendrá que entregar un listado de los viajes oficiales autorizados y realizados al exterior en su calidad de director de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y como Viceministro de Justicia, al menos no momentáneamente, después que ayer la Cámara de lo Contencioso Administrativo notificara que aceptó una medida cautelar solicitada por el funcionario contra una resolución que le obligaba a hacerlo.

En enero de 2020 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), tras una apelación ciudadana, ordenó a la DGCP que entregara un listado de los viajes de Luna desde que asumió el cargo. Esto después que en 2019 se levantara una polémica por viajes que el Viceministro había realizado a México en Estados Unidos en un avión privado de una compañía que después se vio beneficiada con contratos estatales.

Luna y la DGCP no entregaron la información que se les había ordenado y en febrero el mismo IAIP lo condenó a pagar una multa económica, sin que esto afectara la entrega de la información. Pero tampoco hizo ninguna de las dos cosas. Por el contrario, puso un recurso ante la Cámara de lo Contencioso para revertir la decisión del Instituto y pidió como medida cautelar que se cancelara tanto el pago como la entrega del listado de viajes.

Ayer dicha Cámara notificó a las partes que aceptó la medida cautelar.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) y especialista en transparencia, cree que la decisión de la Cámara viene a perjudicar el derecho al acceso a la información que tienen todos los ciudadanos.

Yo no estoy del todo de acuerdo porque no se valora el derecho de acceso a la información, al que tiene derecho toda la población, es decir, al colectivo. Se vio favorecido el Ejecutivo porque logran dilatar la entrega. ¿Qué es lo que siguen ocultando?", opinó el especialista.

VUELVE A SU CARGO

En otro hecho relacionado al IAIP, la Sala de lo Contencioso Administrativo resolvió dejar sin efecto la suspensión del cargo de comisionada suplente a Cesia Mena, quien había sido separada del mismo en julio de 2020 porque el presidente Nayib Bukele la acusaba de tener vinculación con el partido FMLN.

Este caso Sandoval lo comparó con el de la comisionada titular Roxana Soriano, de quien trascendió su afiliación al partido Nuevas Ideas y que fue puesta por Bukele en el cargo.

"En el caso de Cesia la Sala de lo Contencioso valoró es que realmente no existía un vínculo partidario. Si se compara con el caso de Soriano no hay un claro vínculo, como sí lo tiene esta última. Por eso el presidente no podía destituirla. El proceso para dejarla fuera era a todas luces ilegal y la Sala intenta proteger la pluralidad en el pleno del IAIP, que es un ente colegiado", opinó Sandoval.