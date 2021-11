Paran homicidios, pero el temor se mantiene en las calles de El Salvador

Después de tres días en los que se reportaron 46 homicidios a escala nacional, los asesinatos bajaron este viernes de forma súbita, según anunció el Gobierno a través de sus cuentas oficiales. En las calles, sin embargo, la sensación de inseguridad se mantiene, sobre todo en colonias y comercios que han tomado medidas como cerrar más temprano sus puestos para evitar ser víctimas de la violencia.

Algunos negocios decidieron modificar sus horarios de cierre con la intención de salvaguardar la seguridad de colaboradores y la de sus clientes.

Gimnasios y restaurantes pidieron a la población, a través de sus redes sociales, mantenerse informada sobre los servicios que estarán prestando y sus nuevos horarios. También las calles de varios municipios lucieron desoladas ayer, pese a que el gobierno ordenó más presencia policial y militar para evitar más homicidios.

Esta situación comenzó a percibirse desde la noche del jueves 11 de noviembre, cuando también hubo poca afluencia de personas en varias calles y zonas del centro de San Salvador que, en días normales, pueden observarse concurridas.

El mismo estado de temor provocó que algunas personas, en colonias de Soyapango y municipios con alta presencia de pandillas, divulgaran que tenían hora para permanecer fuera de sus viviendas. Aunque la Policía Nacional Civil (PNC) descartó que hubiese "toque de queda", hay testimonios de personas que tomaron precauciones y no salieron después de las 8:00 de la noche.

"Bajo control"

La violencia que se vivió esta semana dejó un total de 46 homicidios en diferentes municipios solo en 72 horas y elevó a 74 los asesinatos en lo que va de noviembre, convirtiéndolo en el mes más violento para el cierre del año. (ver gráfico).

Esto a pesar que, como medida de precaución, el número de soldados y agentes policiales fue incrementado en las zonas donde hubo más muertes violentas. Las licencias también fueron suspendidas para el personal de seguridad.

El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró ayer en Twitter que recuperó el control. Los asesinatos pararon de forma abrupta, pues después de tres días superando la decena, ayer la Policía, hasta las 6:00 de la tarde, no reportaba ni una sola muerte.

"Podemos anunciar que hemos contenido el alza de violencia de los últimos días", informó Bukele en redes sociales, mientras agregaba que su Gobierno se enfrenta a "enemigos antiguos".

Desde la Policía y la Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) ambas instituciones han intentado argumentarle a la población que el incremento de violencia y homicidios ya fue superado.

Durante la mañana de ayer, Bukele también destacó las horas que había pasado en el país sin registrar homicidios. Estas partían del último hombre que perdió la vida, el jueves a las 6:00 de la tarde, en un hospedaje del centro de Santa Ana.

Sin embargo, esto fue puesto en duda aproximadamente a las 4:00 de la tarde de ayer, cuando se reportó una muerte en las cercanías del parque del municipio de San Martín.

Sobre la persona no se conocieron mayores datos y la PNC aseguró que no se trataba de un homicidio, sino de un hombre que había fallecido por intoxicación alcohólica. Las cifras oficiales no se sabrán hasta finales de este mes.