Parcialmente ruta 90 reanuda servicio tras ataque armado de supuestos pandilleros

Tras un ataque armado y nueve días de no prestar servicio, algunas unidades de la ruta 90 que hace su recorrido entre la colonia El Tesoro de San Miguel hacia Moncagua, iniciaron labores este lunes 13 de agosto.

Según transportistas, la causa del paro fue el atentado contra un bus de la ruta, supuestamente cometido por pandilleros, el 3 de septiembre en la colonia El Tesoro. En el hecho una persona resultó lesionada de bala.

“A mi me llamó mi jefe el sábado por la tarde y me dijo que ya no íbamos a poder circular hasta nuevo aviso”, contó un trabajador de la ruta.

Detalló, que este lunes solamente circularon diez unidades de un total de 27, pues algunos trabajadores han decidido no continuar laborando por miedo a un nuevo ataque.

Agregó, que como empleados se sienten vulnerables ya que la Policía Nacional Civil no les garantiza su seguridad durante los recorridos, pero que la necesidad les hace seguir laborando.

“Entiendo que antes del ataque no habían recibido amenazas, al menos que yo sepa, pero como los dueños son los que toman las decisiones si uno trabaja o no, la seguridad para ser honesto es nada, no hay nada de seguridad para nosotros, la policía mejor nos pone esquelas en vez de ayudarnos”, dijo el trabajador.

Sin embargo, la Policía aseguró que en la colonia El Tesoro se implementa el Plan Control Territorial.