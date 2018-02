“Pareciera que quieren hacer filtros a la medida ”

José Clímaco Valiente es precandidato a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de la Asociación de Abogados del Órgano Judicial (ABOJES). Clímaco es actualmente el representante legal de la Corte Suprema en varios litigios y fue colaborador de Sala de lo Constitucional por 15 años. Hoy critica a la sala y el proceso de la FEDAES para elegir candidatos.

¿Por qué decide ir en la lista de FEDAES?

Yo había participado para estar en el CNJ. Nosotros interpusimos varios recursos contra personas que se querían postular. Esas demandas crearon alguna animadversión en algunos candidatos. Hoy por hoy, ni aunque cumpliera todos los requisitos podría haber pasado los filtros del CNJ.

Pero en FEDAES también hay confrontación ¿Cómo evalúa los filtros a los candidatos?

Estoy de acuerdo con los filtros que no vayan a ser más allá de lo proporcionalmente exigible. Lo cierto es que hay que tener cuidado, porque hay requisitos que se pueden utilizar para un solo colectivo y para excluir a otros.

Por ejemplo, hay un requisito que es complejo, que ni siquiera la sala le ha entrado, que es el de la vinculación partidaria material. ¿Cómo definirla? ¿Va a ser objeto político u objeto jurídico? ¿FEDAES va a tener estas potestades para dirimir un conflicto de tal envergadura? Máxime si tenemos una federación politizada.

¿Usted cree que el CEJ incurre en ese error?

Vi que se ha presentado una iniciativa para una reforma al reglamento de la Asamblea para incluir nuevos requisitos. Eso es un cambio a las reglas de juego. Eso se puede hacer en un periodo no electoral. Pareciera que se quieren imponer filtros, desde el punto de vista legal en un contexto de una contienda, en cuyo caso se podría entender que ese filtro es para excluir a algunos que ya están participando, deliberadamente podría llegar a pensar en la hipótesis de que quieren hacer reglas a la medida.

¿Cómo evalúa el trabajo de la Sala de lo Constitucional?

Ha hecho un buen trabajo en términos generales. No veo algo político, tal vez seré ingenuo. En algunos casos se han ido por la tangente. En uno de los casos (amparo contra dos candidatos al CNJ) hubo algo que no fue jurídico, que modificó la sentencia. Creemos que algo pasó, se sobreseyó por improcedente y eso a mí me parece jurídicamente insostenible. Pero si hay otros interese involucrados, espero que sean intereses de país. Este amparo fue el del CNJ contra el licenciado (Alcides) Funes Teos y el licenciado (Manuel) Martínez.

José Clímaco

Cargo:

Jefe de Asistencia Jurídica Legal de la Corte Suprema.

Trayectoria:

Dos másters en derecho constitucional. Colaborador de Sala de lo Constitucional durante 15 años.