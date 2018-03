Pariente de alcalde fue contratada en comuna

Lee también

Durante una auditoría operativa practicada a la Alcaldía de Santa Rosa de Lima, La Unión, para el periodo del 1.º de mayo de 2015 al 31 de junio de 2016, la Corte de Cuentas de la República (CCR) determinó que el concejo municipal nombró a una pariente del alcalde Jorge Rosales como cajera municipal.La empleada en mención es María Eufemia Paz Ríos, quien según la observación de la CCR es prima del jefe municipal, lo que implica que hay un parentesco en cuarto grado de consanguinidad, violándose así la Ley de Ética y el Código Municipal.“En el período del examen devengó un monto total de $7,000, identificándose que el nombramiento es indebido, dado que dicha persona es prima del alcalde municipal”, reza parte de la observación de la CCR.En el artículo 6 de la Ley de Ética se establece que son prohibiciones “para las personas sujetas a dicha ley nombrar, contratar, promover o ascender en entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente o parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.En tanto, el artículo 57 del Código Municipal señala que “los miembros del concejo en el ejercicio de sus funciones responderán individualmente por abuso de poder, por acción u omisión en la aplicación de la ley o violación de la misma”.Al consultarle al jefe municipal sobre la observación de la CCR y preguntarle si Paz Ríos es su familiar, rechazó algún tipo de parentesco y aseguró que presentarán documentación para aclarar y desmentir la situación.“No quiere decir que alguien solo porque tenga el primero o el segundo apellido similar (al del alcalde) sea familia. Aquí predominan bastante las familias de apellido Ventura y los Sorto, pero los Rosales y los Ríos son bien pocos, entonces lo vamos a desvanecer”, afirmó el alcalde.Rosales dijo que la observación del ente contralor obedece a una denuncia, pero él presentará pruebas de descargo, como las partidas de nacimiento tanto de las personas en mención como de padres y madres.A pesar de la insistencia del jefe municipal en negar que la cajera no es su familiar, personas originarias de la localidad y que incluso son vecinos de la empleada aseguran que sí hay un parentesco entre ambos.“Aquí todo mundo sabe que son familia, porque ella es hija de un hermano de la mamá del alcalde, eso quiere decir que son primos hermanos”, expresó una persona que accedió a hablar del tema con la condición de no revelar su identidad.Se buscó a María Eufemia Paz Ríos, pero se informó que no se encontraba en la oficina y el alcalde justificó su ausencia diciendo que estaba fuera de labores debido a que se encuentra en sus meses de embarazo.El informe donde se hace la observación fue emitido el 22 de diciembre de 2016 y el concejo fue notificado al siguiente día.