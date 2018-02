Paro de buses de ruta 342 por amenaza de pandillas

Los autobuses de la ruta 342, que viajan de Santa Rosa de Lima a la ciudad de La Unión y viceversa, suspendieron labores ayer debido a las amenazas de pandillas de las que han sido víctimas los empresarios de la ruta. Las terminales de buses de La Unión y de Santa Rosa de Lima lucieron vacías ayer, pues los trabajadores de la ruta, por temor a algún atentado, decidieron no sacar las unidades mientras los empresarios no lleguen a acuerdos con los pandilleros.

“Ellos (pandilleros) piden el aumento de la ‘renta’, no sé de cuánto es lo que están pidiendo, pero sí es una cantidad alta y a veces no se saca ni para la comida de los motoristas y cobradores y ya se va a alcanzar para ellos”, comentó un empresario de transporte que pidió no publicar su nombre.

La situación, según algunos empleados, se agravó el jueves anterior por la tarde, cuando una de las unidades fue intervenida por supuestos pandilleros, quienes despojaron del dinero al cobrador y al motorista; también se llevaron la documentación de la unidad.

Algunos empresarios afirmaron que las pandillas aumentan el monto de la extorsión cuado se les antoja, y que los incrementos son del 100 %. Un transportista confirmó que hace unos meses a él le dijeron que de $30 debía pasar a dar $300 mensuales por cada unidad.

Tras el paro de transporte iniciado por los empresarios de la ruta 342, la PNC de Santa Rosa de Lima y de La Unión trató de tener acercamientos con los propietarios de las unidades para conocer lo que estaba sucediendo, pero los intentos no habían dado frutos, confirmó el oficial de servicio de la PNC.

“Casi siempre cuando hay paro de transporte es porque la pandilla le ponen la famosa ‘renta’ a los empresarios, y ellos, por temor a represalias, no acuden a poner la denuncia para darle el trámite legal, pero nosotros estamos trabajando para solucionar este problema que tiene este sector empresarial”, expresó un oficial.

Se desconoce hasta cuándo se mantendrá en paro el personal de la ruta 342; mientras tanto, los usuarios están viajando en otras rutas y en pick ups.