Paro en Ereguayquín debido a amenazas

Los motoristas y cobradores de microbuses de las rutas 4, 6 y 13, que hacen su recorrido desde distintos puntos del municipio de Ereguayquín a la ciudad de Usulután, suspendieron labores ayer debido a las constantes amenazas de grupos delincuenciales pidiéndoles que les entreguen dinero o, de lo contrario, atentarán contra sus vidas.Cerca de 20 unidades de transporte fueron estacionadas en una de las calles próximas a la carretera del Litoral y elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron para escuchar los motivos de la acción.“Los empleados manifiestan que miembros de grupos delincuenciales los andan extorsionando, por lo que ya vamos a hacer un plan para trabajar con ellos y que no resulten afectados y puedan trabajar normalmente”, dijo un oficial de la PNC.La fuente policial señaló que antes no habían recibido denuncias formales en el municipio por amenazas de pandillas.Los empleados manifestaron a la policía que los pandilleros los amenazan en distintos sectores del municipio de Ereguayquín y también de Usulután. Dichas amenazas las reciben cuando realizan los recorridos.La PNC no confirmó si los empresarios entregan dinero a las pandillas por extorsión, ya que aseguran que no tienen denuncias por ese tipo de delitos.Asimismo, no se reportan homicidios contra empleados del transporte colectivo en Ereguayquín; sin embargo, se reforzará la seguridad para evitar algún hecho criminal.Los más afectados con el paro fueron quienes residen en colonias o caseríos alejados de la carretera del Litoral.