Paro en alcaldía de Usulután por deuda salarial

Los empleados de la alcaldía municipal de Puerto El Triunfo, Usulután, iniciaron ayer un paro indefinido de labores, para exigir al alcalde, Edgar Amaya ,y su concejo municipal, solventen la deuda salarial de tres mes y del pago de aguinaldo.

Aseguraron que la comuna ha percibido fondos que podrían haber destinado para pagar planillas.

Según contó Martín Calvo, secretario de conflicto de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) de Puerto el Triunfo, la paralización de labores contempla el 100% de los empleados municipales. "Es una necesidad económica que hay, pues en octubre y noviembre han tenido entradas económicas e hicieron caso omiso a la necesidad del personal", indicó el sindicalista.

Dijo que tienen reportes que la comuna percibió en octubre, $64,784 y en noviembre $77,543, e informando que la administración decidió hacer efectivo pago a proveedores y no a planilla de empleados. "Tenemos derechos de nuestro salario así como ellos (proveedores) y nuestra alimentación, sobre todo en esta temporada navideña" dijo el sindicalista.

Al respecto, Edgar Amaya, alcalde de la ciudad porteña, señaló que de momento se adeudan dos meses de salario, y que la alcaldía no percibe suficientes tributos municipales "el primer desembolso fue de $181 mil para pagos, porque la alcaldía no tiene mucho ingreso. Estos meses hemos estado destinando fondos al pago de las prestaciones a los empleados" dijo el edil, en relación a pagos de AFP, Seguro y préstamos bancarios, para no entrar en mora con esos proveedores.