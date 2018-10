Paro indefinido por impago de salarios

Los empleados de la Alcaldía de Santiago de María, Usulután, suspendieron labores ayer como medida de protesta ante la falta de pago de sus salarios durante casi seis meses. "Antes se han atrasado en el pago, pero nunca como hoy, por lo que apoyo la suspensión de labores; las deudas se están acumulando y a mí me ayuda mi compañera (de vida) para sobrevivir, pero necesito el salario... Es necesario que refinancien el préstamo", dijo Francisco Rodríguez, empleado del área de aseo.

La alcaldía no cuenta con un sindicato establecido, ya que algunos trabajadores aseguran que no tienen aún la personería jurídica; por lo que en el paro de labores de ayer no hubo un grupo organizado, pero sí concentración afuera del edificio.

La acción fue apoyada por el alcalde Roberto González, quien permaneció gran parte de la mañana con los protestantes, porque afirmó que para cancelar los salarios es necesario refinanciar la actual deuda, que es de $1.2 millones, quedándoles unos $700,000 para cancelar otras deudas que tienen con la empresa del relleno sanitario, así como AFP y otros.

"Solo en salarios se necesitan $300,000 para el pago de los 130 empleados, y es necesario el refinanciamiento, pero hace falta un voto para aprobarlo, y no lo quieren dar para cubrir las necesidades de los empleados", explicó el alcalde, quien señaló que no ha recibido tampoco salario, ni los concejales el pago de sus dietas por las reuniones.

González señaló que cuenta con los votos de GANA (partido al cual pertenece) y que solamente le falta uno para que el refinanciamiento sea aprobado, el cual saldría de entre los dos concejales del FMLN y uno de ARENA.

Incluso José Vicente Escamilla, concejal suplente de ARENA, llegó a apoyar la medida y expresó estar dispuesto a votar a favor del refinanciamiento si su partido le permite sustituir al concejal propietario.

millones adeuda la Alcaldía de Santiago de María por varios gastos.