Paro laboral afecta recolección de basura en Cojutepeque

Debido a la suspensión de labores que mantienen los sindicatos de la alcaldía de Cojutepeque, en Cuscatlán, y que ha afectado todos los servicios que presta la municipalidad, incluyendo la recolección de basura, es que han proliferado en distintas zonas de la ciudad basureros al aire libre.

El servicio de recolección de basura no se está prestando desde la semana pasada debido al paro que mantienen los trabajadores por la falta de acuerdos entre los sindicatos (SITRAMCO, SITRACOJ) y la Alcaldía.

Algunos de los lugares más afectados son los mercados municipales. En el caso del mercado conocido como El Tiangue, los vendedores se quejaron de la situación de insalubridad tras varios días con este problema, ya que el mal olor que genera la basura acumulada, dijeron es insoportable.

Una vendedora de pescados, que tiene su venta cerca de unos de los promontorios de basura, manifestó la incomodidad que causa esta situación, y la cantidad de moscas que atraen la suciedad.

"Es muy incómodo estar con esta suciedad, lo pero son las moscas y el mal olor", expresó una vendedora que solamente se identificó como Ana.

La municipalidad en su esfuerzo para darle solución a la problemática, se ha visto obligada contratar personal, camiones y pick-up para recoger la basura, sin embargo, no dan abasto para cubrir todas las zonas de la localidad, como lo hace la flota de camiones recolectores de basura.

Otra de las acciones que está implementando la municipalidad es una campaña denominada "Cojute se mueve limpio", la cual se dio a conocer por las redes sociales oficiales de la alcaldía, donde invitan a todos los ciudadanos a no sacar la basura, sino hasta que pasen los carros contratados por la alcaldía. Además, hacen un llamado a todas las personas interesadas en trabajar recolectando basura de manera temporal para que se inscriban.

Teresa Guzmán, una habitantes de la ciudad, consideró que es buena la iniciativa de la comuna, de contratar personal externo y motivar a la gente a no sacar la basura a la calle, pero que deben ser eficientes para que los camiones pasen por la basura acumulada en las casas.

"La acción que ha tomado la alcaldía me parece buena, pero en mi casa no han pasado por la basura y ya tengo como cuatro bolsas adentro de la casa, y no dicen nada de cuando van a pasar", dijo.