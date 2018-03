Parque sigue sin remodelarse

Lee también

Pobladores del municipio de Atiquizaya, en Ahuachapán, lamentaron que los trabajos de remodelación en el parque San Juan, al norte de la ciudad, sigan estancados, por lo que hasta cierto punto dicho espacio público ha dejado de ser una opción de sano y seguro esparcimiento.De acuerdo con fuentes de la Alcaldía de Atiquizaya, los trabajos se encontraban programados para realizarse a partir de julio del año pasado; sin embargo, un desacuerdo con la Secretaría de Cultura (SECULTURA) hizo que se retrasaran.“Este es un parque muy bonito, amplio, y es el primer espacio público que los visitantes encuentran al llegar a Atiquizaya. Lástima que aún no se haya arreglado, está descuidado. Ni a los niños podemos traer a jugar a gusto porque no sirven los columpios”, externó Rosa Estrada.A mediados de 2016, y luego de una serie de peticiones de una pronta resolución por parte de la alcaldía, SECULTURA indicó que los establecimientos de comida y golosinas debían ser reubicados en la zona norte del parque, y uno de los locales, demolido.Esta resolución es parte del expediente LO 01-03-030-2016 que fue avalado por el entonces director nacional de Patrimonio Cultural, Marlon Escamilla.Esta decisión no fue compartida por la municipalidad ya que algunos de los comerciantes tienen más de 25 años de estar en el parque, pero recientemente estas diferencias fueron superadas.Pero hasta ayer no había fecha para comenzar con la remodelación, confirmó la alcaldesa Ana Luisa Rodríguez, quien se limitó a mencionar que los trabajos deben realizarse durante este año.