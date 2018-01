Parque vehicular aumentó casi 83,000 automotores

Hasta el 20 de diciembre de 2017, el Registro Público de Vehículos Automotores del Viceministerio de Transporte (VMT) reportó 1,091,027 unidades en todo el país, lo que significa que el parque vehicular aumentó en casi 83,000 automotores durante el año, de los cuales el 46.42 % fueron motocicletas.

El año 2016 cerró con 1,008,078 unidades registradas, que fueron 82,630 vehículos más que los registrados en 2015. Hasta el 20 de diciembre, el VMT ya reportaba un incremento de 82,949 vehículos, que equivalen a un promedio diario de 234.

En el caso de las motocicletas, en 2016 había registradas 210,030 y para 2017 llegaron a 248,542, es decir, un aumento de 38,512 en comparación a 2016.

Tragedias viales con más muertes que en 2016

En el caso de los departamentos, el de San Salvador es el que tiene la mayor cantidad de vehículos, con 439,446, que equivale al 40.27 % de todo el parque vehicular del país. El segundo departamento con mayor cantidad de vehículos es La Libertad, con 150,873, que equivale al 13.82 % del parque vehicular.

En tercer lugar está el departamento de Santa Ana, con 90,881; luego San Miguel, con 83,221; le sigue en quinto lugar Sonsonate, con 52,733; luego Usulután, con 46,238 y en séptimo lugar La Paz, con 37,820. El departamento con menos vehículos es Cabañas, con 19,816.

De acuerdo con el tipo de unidades, la mayoría son particulares, que sumaron 750,934 a esa fecha, la mayoría también en el departamento de San Salvador.

Los camiones suman 48,245, las unidades con placa de remolque son 12,602, los microbuses de transporte colectivo son 3,536, los autobuses 7,042, los placa de alquiler son 5,777 y los vehículos con placas nacionales, 12,535.

A finales de noviembre de 2017, el VMT anunció un plan de agilización de tráfico del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) donde circula aproximadamente el 48 % de todo el parque vehicular, ya que las principales calles de ingreso a la capital son las que se ven saturadas ya no solamente en las horas pico.

Parte de este plan es la labor en gestión de tráfico que realiza la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), que no da abasto para todo el AMSS.

“Lo importante es que se identifica aquellas arterias que nos ocasionan problemas y son las de mayor afluencia vehicular. Mucha gente no conoce vías alternas, la mayoría circula donde está lo más complicado, como la 49.ª avenida, Los Héroes, Los Próceres”, dijo la subinspectora Karla Hernández, de Tránsito.

Uno de los temas es tratar de abordar en el menor tiempo posible los percances viales que generan congestionamiento, además de los vehículos que se quedan varados con desperfectos mecánicos. “En tercer lugar, generar los cruceros que queden libres, que no se bloqueen. Muchas veces hay bloqueos porque no tenemos ni paciencia, no tenemos la tolerancia ni siquiera la cortesía para evitar esto”, sostuvo la subinspectora.

Hernández comentó que han tenido incremento en la planilla de Tránsito, “porque nosotros entendemos que el parque vehicular va incrementando y es una realidad que tenemos que aceptar”.

Y agregó: “El tráfico, sí es saturado, pero todo el mundo va cediendo el uno a uno o todo el mundo va respetando su carril, se va ocasionando menos el tiempo al desplazamiento”.

Pero no solo los vehículos generan problemas en las vías, sino también la imprudencia de los peatones al no cruzar adecuadamente las calles. “Porque no se abocan a las pasarelas o no se abocan a las zonas de seguridad y casi que cada metro los peatones quieren atravesar la calle, donde no es adecuado y es ahí donde genera más congestionamiento porque hay que estar parando cada metro”, dijo.

De las 1,207 personas fallecidas en percances de tránsito del 1.º de enero al 26 de diciembre de 2017 a escala nacional, 580 fueron por atropello. La imprudencia del peatón se reportó como cuarta causa de muertes en accidentes viales.