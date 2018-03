Párroco hace cambios en catedral viroleña y feligreses se molestan

Lee también

El párroco de la ciudad de Zacatecoluca, Felipe López, nombrado al frente del templo en octubre del año pasado, ha iniciado una serie de cambios en la catedral Nuestra Señora de Los Pobres de la localidad que son apoyados por una parte de los feligreses viroleños, mientras que otros creen que la parroquia debería conservarse como se encontraba.López ha pintado de celeste y blanco huezo el interior de la catedral, además de pintar los pilares de café a manera de simular madera, así como el altar mayor.Mientras que en el exterior también ha comenzado a pintar la estructura de los mismos colores y colocado pinturas de algunos santos en la base de los pilares.Si navegas desde tu movil y no puedes ver el VIDEO, míralo aquí También realiza obras de construcción en el interior de la catedral.Además, ha colocado focos de colores en la parte superior del área de los pilares, lo que muchos viroleños consideran le resta sobriedad a la catedral.Anteriormente el templo estaba pintado completamente de blanco.Se intentó hablar con el sacerdote sobre los cambios que ejecuta en la catedral viroleña, pero no se encontraba.Pero se confirmó con Nolvia Ventura, jefa de Patrimonio Edificado de SECULTURA, que no se ha otorgado permiso para cambiar de color la catedral, lo cual requiere de un estudio policromático. Tampoco se ha dado el aval para la colocación de luces de colores.