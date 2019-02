Participarán 53,390 personas en plan de Protección Civil

El sistema de Protección Civil desplegará a 53,390 personas de diferentes instituciones para el desarrollo de la Operación Elecciones Seguras 2019, dispositivo con el que prevé brindar auxilio y protección a la población que asista a las urnas este domingo.

El dispositivo iniciará a las 6 de la mañana y finalizará a las 10 de la noche, y podrá extenderse en los centros de votación que tarden más tiempo en realizar el escrutinio.

"Todo su propósito es garantizar la seguridad, la protección, el auxilio y la prevención, de tal forma que la familia salvadoreña asista al proceso de votación con total tranquilidad y seguridad", dijo Jorge Meléndez, director de Protección Civil.

En el plan se cubrirán los 1,596 centros de votaciones. Participan el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, el Ministerio de Salud, el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada, Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento y Cruz Verde.

Los escenarios de riesgos para los que se prepara tienen que ver con primeros auxilios, incidentes de tránsito, evacuación rápida por sismo, erupción volcánica o conatos de incendio.

"No podemos asegurar que se pueda presentar un sismo, eso no es verdad, pero tampoco podemos dar el 100 % de seguridad que no se presente este tipo de eventos", agregó.