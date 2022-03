Particulares usados como tren de aseo

La alcaldía de Chalchuapa, Santa Ana, administrada por Jorge Orlando Morán, de Nuevas Ideas, contrató entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre del 2021, once camiones particulares para que se encargaran de la recolección de la basura en el municipio, y que se suman a los cuatro camiones compactadores que tiene la comuna.

Los contratos fueron otorgados a pesar de que estos vehículos no cumplen con las especificaciones técnicas para el servicio del tren de aseo, tales como tonelaje, dimensiones, etc. En los contratos, a los que este periódico tuvo acceso, la alcaldía no establece el tipo de camiones que deben ser utilizados para la recolección de la basura ni las colonias o zonas en los que prestará el servicio.

El tiempo de prestación de servicios también varía, del 1 de mayo al 31 de octubre la municipalidad contrató seis camiones, del 1 de noviembre al 31 de diciembre otros cinco, y para este año la practica se mantiene. "Así como están redactados los contratos pueden poner un camioncito, un pick up o cualquier vehículo como tren de aseo, ya que no dice ni de que tonelaje debe ser el vehículo para recoger la basura, parece que estas contrataciones son favores", dijo una fuente de la comuna.

Según el acuerdo entre la alcaldía y los dueños de camiones, por cada viaje se les cancela $125, obtenidos del 1.5 % del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) que el Gobierno entrega a las alcaldías para su funcionamiento.

El servicio incluye el traslado de los desechos sólidos desde Chalchuapa hasta el relleno sanitario ubicado en el kilómetro 77 de la carretera que de Santa Ana conduce hacia Metapán, en el caserío San José El Sompopo, del cantón El Cujucuyo.

Los contratos limitan el uso de los camiones a un máximo de 20 viajes por mes; sin embargo esto queda a discrecionalidad de la alcaldía, ya que los viajes "podrán incrementarse o disminuirse de acuerdo a la necesidad que surja en la municipalidad", señala el documento.

Las personas beneficiadas con los contratos, según los mismos documentos, son agrónomos, comerciantes, motoristas, estudiantes, mecánicos y empleados que residen en municipios como San Sebastián Salitrillo, Chalchuapa, Ahuachapán y Atiquizaya.

En cada contrato hay una cláusula de confidencialidad que indica que "toda información a la que el contratado tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato deberá ser tratada de forma confidencial, únicamente para cumplir con sus obligaciones".

Se intentó hablar en varias ocasiones sobre el tema con el alcalde Morán, pero a través de la Unidad de Comunicaciones de la comuna respondió que tenía compromisos previos que atender. Se le pidió delegar a alguien más, pero ya no se obtuvo respuesta.