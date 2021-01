Partido VAMOS presenta su plataforma legislativa

A seis semanas de las elecciones legislativas y municipales 2021, los candidatos a diputados del partido VAMOS presentaron ayer la plataforma que implementarán si ganan diputados para la Asamblea Legislativa. La reactivación económica del país y aprobación de la Ley de función pública son algunas de las propuestas de los aspirantes a diputados.

"Nos preocupa la situación política. Nuestra meta es garantizar que de aquí en adelante, los funcionarios electos cumplan con los criterios técnicos y objetivos que el país necesita. Además, se debe replantear la reactivación del país, parando el despilfarro en viajes, viáticos y plazas fantasmas", afirmó Roberto Rivera Ocampo, candidato a diputado por el departamento de La Libertad.

De acuerdo con Ocampo, es "fundamental aprobar una ley de función pública para que los funcionarios que lleguen a la Asamblea no se repartan plazas en las instituciones públicas y revisar el fuero para no proteger a funcionarios de delitos que no tengan nada que ver con su función".

En una concentración frente a la Corte Suprema de Justicia y acompañados de decenas de militantes, los candidatos de VAMOS aseguraron que, de ganar en los comicios del próximo 28 de febrero, trabajarán por mejorar la situación económica, social y medioambiental del país, en este último punto, dando sus votos para ratificar la reforma que reconoce en la Constitución el derecho humano al agua.

El partido compite en cinco departamentos, San Salvado, San Vicente, La Libertad, Cuscatlán y Sonsonate. La candidata a diputada por San Salvador, Claudia Ortiz dijo que además de impulsar la ley de la función pública, trabajará por ampliar a seis meses la licencia de maternidad e introducir la de paternidad.