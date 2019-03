Partido de Concertación Nacional dice que dejará que las instituciones funcionen

Diputados y dirigentes del Partido de Concertación Nacional (PCN) expresaron ayer su satisfacción por los avances en la investigación del asesinato del secretario departamental por San Salvador, Ramón Kury, y pidieron dejar que las instituciones funcionen.

Ayer al mediodía, el partido convocó a una conferencia de prensa en la sede nacional, ubicada en la colonia San Francisco, la cual está frente a otro local del partido donde fue asesinado Kury el 26 de abril de 2018.

"Estamos convencidos de que lo conveniente, en este caso y en todos los casos, es dejar que las instituciones funcionen con la finalidad de que ningún hecho quede en la impunidad y que se aplique todo el peso de la ley a los responsables", reza el comunicado que se limitó a leer el secretario general, Manuel Rodríguez, sin permitir preguntas.

"Reiteramos la confianza y agradecimiento al trabajo de investigación que llevan a cabo la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Buró de Investigación Federal de Estados Unidos (sic)", dijo.

Al finalizar la breve conferencia, el único que dio declaraciones fue el diputado Raúl Beltrán Bonilla.

"Nuestro secretario ha tenido a bien dar la información pertinente de lo que se conoce hasta hoy y dejar explícitamente que las instituciones funcionen, que se indague hasta las últimas consecuencias", dijo Bonilla.

La PNC reveló esta semana que dos de los tres ligados al asesinato de Kury eran guardaespaldas del secretario general Rodríguez. Los dos involucrados fueron contratados por la Asamblea bajo otro cargo y luego movidos a custodiar al líder político.

Beltrán alegó que el secretario general no respondió preguntas para no entorpecer las investigaciones. "¿Qué tal si se da una opinión que no es congruente ni está relacionada o hay ilación con las investigaciones de las autoridades? Nosotros no podemos interrumpir o entorpecer las investigaciones", sostuvo.

Al legislador se le preguntó si los involucrados eran de confianza en el partido. Respondió que como todos, desde el ordenanza hasta el vigilante, son de la confianza del partido.

"Es parte de la familia del PCN. Aquí somos una familia y en ese sentido así se ve a todas las personas que vienen o se incorporaran al trabajo", sostuvo.