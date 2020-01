Partidos en discrepancia por veto a reforma de voto exterior

Diferentes reacciones generó en los diputados de la Asamblea Legislativa la decisión del presidente de la república, Nayib Bukele, de vetar la reforma que habilitaba la emisión del voto desde el exterior para elegir diputados.

Por un lado, ARENA y el FMLN mostraron rechazo a la decisión presidencial y por el otro el PCN y el diputado no partidario, así como el diputado Reinaldo Carballo, del PDC, consideraron que el veto de Bukele era congruente.

A pesar de las primeras reacciones, no hay todavía posturas claras que indiquen hacia donde se inclinarán: si a superar el veto y que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dirima quién tiene la razón o si formularán un nuevo decreto.

"Me parecen que las declaraciones del presidente, además de irresponsables, carecen de fundamento jurídico debido, así es que vamos a esperar a que venga la pieza para estudiarla y poderle dar la contestación que merece semejante acción del presidente porque a él ya le gustó la palabra esa de inconstitucionalidad y a todo se lo mete aunque no tenga nada que ver. Vamos a esperar", declaró el subjefe de fracción del FMLN, Schafik Hándal.

Por su parte, el subjefe de la bancada de ARENA, Julio Fabián, dijo que Bukele al vetar el decreto estaba retrasando aún más la implementación del voto para los salvadoreños residentes en el exterior. Aseguró que esperarán a recibir el documento para tomar una decisión basados en los argumentos que remita CAPRES.

Fue el presidente de la Asamblea y diputado del PCN, Mario Ponce, quien consideró que el veto presidencial era correcto y acorde a la ley.

"Este servidor no firmó el dictamen, no votó por el decreto, por lo tanto, no estoy obligado a superar un veto del cual no soy parte porque yo tenía claro que ese decreto tal como iba no sustentaba los criterios y el mandato de la Sala de lo Constitucional... El veto del presidente es correcto", consideró.

Bukele reiteró ayer, mediante Twitter, que los diputados estaban violando la Constitución "tanto por omisión como por desacato".

El presidente de la república advirtió que los diputados están obligados a legislar y que esto "no depende de su voluntad, de si se ponen de acuerdo o de si le da la gana a sus cúpulas partidarias".