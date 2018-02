Partidos afirman que tomarán acciones para responder a problemas de país

Lee también

En un esfuerzo combinado entre Canal 33, Focus y LA PRENSA GRÁFICA se desarrolló la noche de este domingo el programa Punto Crítico, que reunió a los presidentes y secretarios generales de los principales partidos políticos en contienda electoral para alcaldes y diputados del próximo 4 de marzo.Al programa asistieron representantes de cinco partidos políticos: ARENA, FMLN, GANA, PDC Y PCN.Sin embargo, ni los presidentes de ARENA y GANA, Mauricio Interiano y Andrés Rovira, respectivamente, ni el secretario general del FMLN, Medardo González, estuvieron presentes en el foro y en su lugar enviaron a sustitutos.Así por ARENA estuvo presente la vicepresidenta de campaña, Carolina Ramírez; por el FMLN el dirigente, Blandino Nerio; y GANA por el diputado y candidato a la reelección, Guillermo Gallegos, quien también es vicepresidente del partido naranja.Solamente el PDC y el PCN estuvieron representados por sus secretarios generales, Rodolfo Parker y Manuel Rodríguez, respectivamente.El debate, que estuvo dirigido por los periodistas Diana Verónica Ramos, de canal 33, Edward Gutiérrez, de LA PRENSA GRÁFICA, y el analista político Alberto Arene, de Focus.Previo al inicio de foro, el presidente de Canal 33, Mauricio Loucel, quien fue muy crítico y hasta cierto punto duro con la clase política representada en los partidos, al señalarlos como responsables de la actual situación que afronta el país y que en sus manos está cambiar la situación, llamando a sus dirigentes a pensar en el país a la hora de tomar sus decisiones."Yo quiero hacerles un pequeño llamamiento, breve, pero muy respetuoso y sincero, para que los partidos vean las necesidades de este país, lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo quiere", les pidió.El foro trató en cuatro grandes temas: La elección de funcionarios de segundo grado como los magistrados, Fiscal General, entre otros; la economía, desarrollo e inversión en el país; la seguridad y la modernización y transformación de los partidos políticos.Los representantes partidarios expusieron sus propuestas de solución a los temas planteados.En cuanto a la elección de funcionarios de segundo grado, los partidos se comprometieron a mejorar los procesos de selección para elegir funcionarios independientes y no partidarios, solamente el FMLN baraja la opción de que en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sean electos a través de elección popular.También hubo coincidencia en cuanto a una mayor apertura hacia una mayor participación de la población en esta clase de procesos.En el tema económico, tanto ARENA como el FMLN se lanzaron señalamientos y acusaciones de que en las administraciones de cada partido, la situación económica del país ha empeorado.El partido oficial criticó que decisiones tomadas por el partido ARENA durante sus administraciones como las privatizaciones y la dolarización afectaron la economía de los salvadoreños, por lo que propone continuar con políticas que han ejecutado en los dos gobiernos efemelenistas como la reactivación del sector agrícola y de la construcción del país.Los tricolores en cambio, también acusan a sus adversarios del FMLN de estancar la economía durante su gestión, al no brindar seguridad jurídica a las inversiones internacionales.Ofrecen la eliminación de la burocracia y trámites excesivos para la inversión nacional e internacional, hacer un encadenamiento entre la formación técnica y el sector productivo.El PDC señaló que la dependencia de las remesas familiares de los Estados Unidos ha sido un factor que ha afectado el desarrollo de la economía nacional y propone modificar la plataforma educativa para adecuarla al desarrollo económico, propone leyes como la de arrendamiento de tierras, la ley de suelos sin trámite y tasa de impuesto cero y hacer del río Lempa un polo de desarrollo natural y crecimiento económico del país.GANA por su parte ofrece combatir frontalmente la delincuencia que azota al país, uno de los principales factores que no permiten el crecimiento económico nacional, además propone estabilizar los servicios servicios básicos.El PCN por su parte apeló al apoyo que han brindado países amigos en la elaboración de estudios y planes para el desarrollo económicos, donde se ofrecen planes a corto, mediano y largo plazo, entre ellos el refinanciamiento del pago de la deuda del país. Además incluye un acuerdo fiscal y ajuste del presupuesto del país.En el resto de temas también hubo coincidencias y diferencias, por ejemplo en la seguridad, Gallegos y su partido insisten en la pena de muerte y estados de sitio focalizados; el PCN insiste en la lectura de la biblia en las escuelas; el PDC una ley de reincersión y la recuperación de territorios.El FMLN apuesta por mantener, mientras sea necesario, las medidas extraordinarias y enfrentar frontalmente la delincuencia. Además ofrece planes de prevención de la violencia.ARENA señala que también buscará recuperar las comunidades donde actualmente son controladas por grupos criminales, una ley especial del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) que les faculte tareas de seguridad pública.Los representantes de los partidos también se comprometen a modernizar y transformar sus institutos políticos, dando más apertura a la población y estableciendo mejores filtros en la selección de sus candidatos.