Partidos aprueban vacunas de China

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) , considera que el lote de vacunas SINOVAC que se recibieron desde China, ocurrió gracias a que el expresidente Salvador Sánchez Ceren entabló relaciones con este país en 2018, al tiempo que las rompió con Taiwan, según evaluó la exdiputada Lorena Peña.

La diputada Anabel Belloso manifestó, además, que la Asamblea Legislativa hizo su parte al aprobar los $50 millones para vacunas.

Ante los comentarios de que estrechar relaciones con China podría perjudicar el vínculo con Estados Unidos, el diputado Numan Salgado (GANA) aseguró que "incluso Estados Unidos tiene relaciones con China. No hay ningún morbo, no hay ninguna situación en que deberíamos de estar especulando" y que esto no le generará ningún costo a El Salvador. "Cualquier cosa que se hace políticamente está bien evaluado, en ningún momento creo que tenga consecuencias".

La diputada Marcela Villatoro, de ARENA, manifestó que su partido no está de acuerdo en las relaciones con China, "pero esta coyuntura es un tema de beneficio a los ciudadanos y todo lo que sea para nuestros hermanos es bienvenido".