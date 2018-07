Partidos aseguran que quieren elegir a los mejores magistrados

Los secretarios de los partidos políticos no negaron que existen negociaciones privadas por la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero justifican que buscan poner en esos cargos a las personas correctas. “Lo más importante y lo que está prevaleciendo desde el punto de vista de ARENA, lo que queremos asegurar es la calidad de magistrados sea la correcta, que busquemos elegir por meritocracia, por idoneidad en cargos tan importantes”, dijo ayer el presidente del partido ARENA, Mauricio Interiano.

El líder del partido tricolor dijo lamentar que todavía no han llegado a un acuerdo, pues siguen escuchando a personas de la “sociedad”, evaluando perfiles y la información que surge sobre los aspirantes. Además, negó que estén siendo parte de una repartición por cuotas, como presumen organizaciones.

“Todavía hay que tomarnos un poco de tiempo para asegurarnos que podamos elegir a las mejores personas y que podamos tener el acompañamiento de todos los partidos para elegir”, sostuvo.

El secretario general del PDC, Rodolfo Parker, dijo que quieren dar cumplimiento a la Constitución en cuanto a que tienen que estar representadas las distintas corrientes de pensamiento jurídico, pero ciertos parámetros de idoneidad. “No se trata de porque yo quiero y me tienen que aceptar a tal persona, eso es cuota y nosotros en esa ruta no vamos a entrar. Estamos cuidándonos que no vaya a ser ese el esquema”, dijo el diputado del PDC, sin explicar que se esté presentando ese escenario en el interior de los partidos.

El secretario general del FMLN, Medardo González, afirmó que los partidos han estado en reuniones bilaterales permanentes donde han intercambiado nombres. De hecho, aseguró que ayer se reunirían con los partidos ARENA y PCN. “Ha habido nombres que se han tirado a la mesa y digamos que hay como sostenimiento de cada quien, de la gente que quiere, estamos en ese momento, ya veremos qué pasa. Es lo normal que suceda en un parlamento, no es nada extraordinario lo que está pasando”, dijo.

En tanto, el secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, dijo que entre los partidos coinciden en una lista de nueve candidatos a magistrados. “Ahí está Carlos Sánchez, Marina Torrento, Aldo Cader, Ivette Cardona, está Carlos Avilés, Álex Marroquín, bueno, una serie de personas en las cuales se coincide”, reveló Rodríguez.

“Lo que pasa es que nosotros no hemos tenido una reunión con el FMLN, hasta hoy (en un evento con la ONU) hemos podido platicar con Medardo y hemos acordado que nos vamos a sentar para ver cuál es la evaluación que ellos están haciendo. Ellos mandaron una lista, en esa lista coinciden algunos, no todos, y eso es lo que necesitamos ver, buscar un consenso”, indicó el secretario del PCN.