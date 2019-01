Partidos confían en su trabajo territorial para ganar las elecciones

El FMLN y los partidos de derecha que conforman la Alianza por un Nuevo País están convencidos de que en las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero habrá un resultado adverso a lo que plantean las encuestas. Su confianza está puesta en el trabajo territorial y en sus propias mediciones.

"El trabajo en el campo nos refleja totalmente algo diferente; hemos visto el apoyo de la población", sostuvo el secretario general del PCN, Manuel Rodríguez. Aseguró que cada uno de los partidos de la coalición, ARENA, PDC, DS y PCN, realiza un trabajo de campo que les permite medir ese apoyo.

"El territorio no puede ser sustituido por nada... no puede sustituir el territorio con aire y con una ‘laptop’, eso es físicamente imposible. No en un país como El Salvador", agregó el diputado y secretario general del PDC, Rodolfo Parker.

Parker puso el ejemplo de Guatemala. Dijo que a Manuel Baldizón lo ponían como virtual ganador y quedó en tercer lugar. "No se vayan a llevar las mismas sorpresas, las que muy probablemente se van a llevar aquí también en El Salvador", auguró.

A diferencia del PCN y PDC, que creen que Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo ganarán en la primera vuelta, el secretario general del FMLN, Medardo González, aseguró que hay un empate técnico entre su partido, la coalición y GANA.

Según González, sus datos les dicen que habrá una segunda vuelta y en esa ganará Hugo Martínez y Karina Sosa.

La esperanza de pasar a la segunda vuelta también la centró en el trabajo territorial y acercamiento con la gente. Para él, el FMLN es el que tiene más actividad de calle y contacto directo con la población.

El político del Frente aclaró que no se plantean escenarios de alianzas.