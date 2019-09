Partidos conformes con datos de encuesta

Diputados de la Asamblea Legislativa reaccionaron a los resultados de la encuesta realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA, sobre la simpatía partidaria de los salvadoreños y en la que Nuevas Ideas obtuvo un 32.4 %, mientras que ARENA el 9.3 %, el FMLN un 5.1 % y GANA el 3.1 %, aunque el 44.3 % dijo que no simpatizaba con ningún instituto político.

Según el parlamentario Numan Salgado, la encuesta refleja que "la población quiere un cambio en la política y le está abriendo un amplio margen a una fracción nueva", además de afirmar que "va en decadencia la aceptación a los dos partidos tradicionales". De GANA afirmó que también valoró que tiene un crecimiento.

Por su parte, el jefe de fracción de la bancada de ARENA, Carlos Reyes, señaló que como partido deben evaluar los resultados y tomarlos en cuenta.

"Como partidos estamos teniendo un pequeño repunte y eso es importante. Nosotros tomamos en cuenta los datos que nos de la encuesta. Hay que evaluarla y estamos claros que una encuesta nos da la fotografía del momento en que se hizo y creo que estamos viendo la luz que la gente está reconociendo que estamos haciendo un buen trabajo como oposición", dijo.

Por su parte el secretario general del FMLN, aseguró que como partido no pueden cuestionar los resultados de las encuestas, sino, más bien, trabajar para que los resultados en el futuro sean diferentes.

"Nosotros y yo soy uno de los que siempre he creído que usted no puede meterse a cuestionar las encuestas, las encuestas hay que atenderlas y no importa si son más o menos favorables. Nosotros lo que nos corresponde de ahora en adelante en este nuevo momento político que somos oposición es ponernos a trabajar en los grandes temas y con la gente, con las comunidades y leer bien lo que están diciendo las encuestas", aseguró Ortiz.

Encuesta. LA PRENSA GRÁFICA publicó ayer los resultados de su encuesta sobre simpatía partidaria.