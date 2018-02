Partidos en AL suavizan postura sobre medidas extraordinarias

Ha pasado ya una semana desde que la relatora sobre desplazamientos forzados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Agnes Callamard, presentó su informe sobre una visita de 12 días que realizó en el país y con la que concluyó que las condiciones en las cárceles son para “deshumanizar a los detenidos” y que las medidas extraordinarias “deben cesar inmediatamente”.

Las medidas extraordinarias cumplirán dos años de estar vigentes. A finales de enero el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, presentó una propuesta para prorrogarlas un año más. Actualmente su vigencia durará hasta el 30 de abril.

La semana pasada los diputados de la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa comenzaron a estudiar la petición, pero esta vez van a considerar el componente de los derechos humanos. Callamard dijo que las condiciones actuales los violentan.

Tras conocer el informe de la relatora de la ONU, diputados del PCN y ARENA han suavizado su postura sobre las medidas extraordinarias.

Para el presidente de la comisión, Antonio Almendáriz, es importante que el acuerdo al respecto sea unánime y tomando en cuenta que se debe mejorar la situación del país.

“Puede ser que se prorroguen tal como están, que se les quite algo, que se actualicen porque si hemos llegado a un punto en el que ya no bajan los homicidios, significa que algo no está bien, por lo tanto, tenemos que hacer el análisis para que mejoren”, dijo el diputado del PCN a este rotativo.

El diputado de ARENA Rodrigo Ávila sacó a colación el hecho de que las medidas fueron aprobadas con un carácter temporal.

“Con el tema de las señales no se puede bloquear la señal en todo el país o lugares específicos. Eso era solo para permitir que se regularizara la situación... no tiene por qué todo el mundo pagar el pato”, expresó Ávila.

El FMLN, entre tanto, mantiene su apoyo total a una prórroga de las medidas. El diputado del partido Misael Mejía expresó: “Las medidas extraordinarias no son una varita mágica, nadie dijo eso, pero las medidas extraordinarias han contribuido a la disminución sustancial de los delitos en el país. Que no tenemos lo que deseamos, eso es otra cosa”.

Mañana la comisión mencionada recibe a funcionarios del Gabinete de Seguridad que explicarán por qué deben prorrogarse.

Por primera vez llegará a dar su opinión la procuradora de Derechos Humanos, esto, según Almendáriz, para dar “equilibrio” entre la fuerza y los demás componentes.