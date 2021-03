Partidos esperan informe de FGR sobre allanamientos

El allanamiento que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó en la Asamblea Legislativa finalizó el pasado domingo por la tarde. Tras ello, los grupos parlamentarios dieron a conocer detalles sobre lo registrado en las fracciones, a la espera que la FGR de a conocer algún hallazgo.

"La FGR ha hecho su trabajo. Hoy tienen la documentación en sus manos. Que funcione la institucionalidad. La información (sobre qué se llevó la FGR) la va a presentar cada uno de los gerentes, a manera de presentar un informe para que lo conozca junta", indicó el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce (PCN).

Luego, el subjefe de fracción del FMLN, Schafik Handal, hizo una observación al señalar que la FGR registró la oficina de la jefa de fracción, Nidia Díaz, cuando en esta no hay documentos relacionados a planillas o contratos de personal.

"No fueron a ninguna otra oficina del grupo parlamentario. Se fueron directamente a la oficina de Nidia Díaz y a la de administración. En la oficina de Nidia no hay gastos, uso de dinero. Andaban buscando otro tipo de información", indicó Handal, que no vio lío en que se registrara la oficina administrativa de la fracción. "No le van a hallar nada al FMLN. Estamos dentro del rango asignado", indicó.

Asimismo, los partidos FMLN y PCN retomaron el tema de empleados reinstalados por orden judicial. En el caso del partido de izquierda, Handal explicó que fueron "dos o tres, nada más" "Que yo sepa, no están con nosotros" luego de haber sido reinstalados, agregó Handal.

Luego, Antonio Almendariz (jefe de fracción del PCN) fue más ambiguo al decir que en su partido son cerca de 15 empleados los que fueron reinstalados, pero que no conoce en qué área de la Asamblea se desenvuelven actualmente.

"Cuando nos manda RRHH a quién se le va a recontratar, a muchas personas no les firmé porque los diputados que los habían llevado ya se habían ido, pero muchos nos dijeron que no los podían quitar porque la Sala decía que, por ley de procedimiento administrativo, tenían estabilidad laboral", apuntó. "Así es como mucha gente nos quedó, aquí andan en la Asamblea. La Sala ordenó que se recontratara, ¿haciendo qué? No sabemos", agregó.