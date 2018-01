Partidos no respetan pacto suscrito, dice magistrado

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Fernando Argüello Téllez dijo que los partidos políticos no están acatando las reglas, pese a que incluso han firmado pactos éticos, ya que los candidatos a concejos municipales están haciendo campaña anticipada.

Por eso aseguró que el TSE está analizando una medida cautelar genérica para retirar toda la propaganda de concejos municipales. “En alcaldes usted puede ver campaña anticipada. Que no vengan a inventar que porque no piden el voto no es lo que es... Hay vallas donde salen diputados y sale un alcalde. Pues yo no sé si van a tapar solo la mitad donde está el alcalde”, indicó.

El magistrado aseguró que ya han iniciado con varios procesos sancionatorios. Según el calendario electoral del TSE, la propaganda para concejos municipales iniciará el sábado 3 de febrero.