Partidos políticos concluyen proceso de elección de sus cartas para 2021

Con uso obligatorio de mascarillas, abundante alcohol gel, distanciamiento físico y medidas de desinfección, diversos partidos políticos llevaron a cabo sus respectivas elecciones internas para elegir candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y concejos municipales que competirán en los comicios de febrero de 2021.

El FMLN, PCN y PDC optaron por votaciones presenciales de su militancia en las diferentes sedes municipales. El CD tenía previsto realizarla ayer por vía electrónica; sin embargo, la cancelaron de último momento e informaron que la llevarán a cabo el martes 28.

Votación. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, en las elecciones del PCN.

Óscar Ortiz, secretario general del FMLN, dijo sentirse "satisfecho y contento" por el proceso en las sedes municipales y aunque reconoció que la pandemia de covid-19 implica "una enorme limitación" en la logística y movilización de personas, vio activa la votación y se cumplió el mandato de hacer estas elecciones.

El padrón de afiliados al partido de izquierda es de unos 39,000 y eligieron entre más de 3,000 candidatos inscritos, de los cuales, un 40 % son mujeres.

Quejas

Sin embargo, no todo fue armonía en este instituto político. Miguel Pereira, actual alcalde de San Miguel, criticó a la comisión municipal de su partido por la organización de las elecciones.

"La comisión municipal del partido no estaba preparada para esta cantidad de gente y hay un retraso a la hora de votar, espero que no sea una estrategia de la estructura departamental y municipal, para que la gente se aburra y se retire sin votar", indicó Pereira, quien se presentó como único precandidato a alcalde.

Presencia. El FMLN dijo que destinó más de 262 centros de votación.

Sin embargo, para concejos municipales, en San Miguel presentaron dos planillas, la del actual alcalde y otra que, según Pereira, fue impuesta por la dirigencia del partido.

"No es fácil competir con la estructura del FMLN. Yo no tengo incidencia en la estructura municipal ni departamental, por lo que estamos compitiendo contra la cúpula del FMLN en San Miguel. Le resta unidad al partido llevar otra lista, porque le quieren imponer al alcalde Pereira un concejo municipal", dijo el funcionario.

Al respecto, la Secretaria Departamental del partido en San Miguel, Margarita Rodríguez, dijo que la creación de otra planilla es únicamente porque hubo muchas personas y no podían dejarlas afuera del proceso.

"El alcalde no conoce quizás la ley, que mandata que hay que darle una apertura a todo el que cumpla los requisitos, se ha inscrito y es la militancia que escoja quién lo va a representar. Hay una serie de compañeros que han cumplido con los requisitos y no hay manera de decirles que no se inscriban", expresó Rodríguez .

Por su parte, el Secretario Nacional de actas y diputado del PDC, Arnoldo Marín, aseguró que hubo "una participación buena, con mucha afluencia en las sedes del partido". Habría quedado definido un 95 % de los candidatos y solamente faltarán "algunas municipalidades" pendientes de hacer sus primarias esta semana.

Afluencia. La presencia de votantes fue más marcada durante la mañana.

El partido verde tiene un padrón de unos 8,000 afiliados a nivel nacional y votarán por planillas únicas.

Marín dijo que para evitar el traslado de un municipio a otro se instaló una sede de votación en cada uno y en los lugares donde hay comunidades de votantes muy alejados, se llevaron las urnas a ese lugar para evitar el traslado.

Ortiz y Marín coincidieron que con la finalización de estos comicios marcan el banderillazo para iniciar el proceso de renovación de los partidos y por ello buscaron líderes jóvenes y personas de la sociedad civil sin pasado político.

Desconfianza

Sobre la opción de hacer las votaciones con herramientas digitales, Óscar Ortiz considera que estas no son fiables y han resultado ser un verdadero problema para el tema de la transparencia.