Partidos, positivos ante resultados de encuesta

Ante los resultados de la encuesta que ayer publicó LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA, en la que se refleja que la intención del voto de cara a la elección presidencial de 2019 la lidera GANA, los partidos contendientes se muestran positivos por los datos.

"La encuesta nos llena de mucha satisfacción, nos pone muy contentos. GANA tiene una base importante, pero indudablemente en la encuesta salimos arriba, sobre los otros partidos políticos, principalmente por la figura de nuestro candidato Nayib Bukele. Esta es una encuesta que nos viene a fortalecer", declaró el vicepresidente de GANA, Guillermo Gallegos, a LA PRENSA GRÁFICA.

Los resultados de la encuesta dan un 21.9 % al partido GANA, un 17.6 % de la intención le favorece a la coalición formada entre ARENA-PDC-DS-PCN, 8.6 % es a favor del FMLN y un 0.3 % a VAMOS.

No obstante, el 51.6 % de la población consultada dijo que no votaría por ninguno, que no sabe por quién se decantará en la elección, que su voto es secreto o no respondió.

Estos datos indican, además, que la posibilidad de que haya segunda vuelta es alta. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya la tiene proyectada.

Siendo el segundo en la preferencia del elector, el candidato presidencial de la coalición denominada Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, opinó que, de acuerdo con sus mediciones, tienen un panorama positivo de cara a la elección.

Además, declaró que las posibilidades de ganar aumentan porque los partidos con los cuales busca ganar la elección son fuertes territorialmente.

"Nosotros estamos sumamente comprometidos con nuestro trabajo, sumamente optimistas, nuestras tendencias nos dicen que vamos para arriba, se siente realmente un enorme entusiasmo en el territorio. Eso nos motiva a seguir trabajando. Tenemos realmente una estructura muy fuerte entre los cuatro partidos, cerca de 170 alcaldías, pero tenemos concejales representados en los 262 municipios del país y estamos muy muy optimistas", dijo el candidato.

El presidente de ARENA, Mauricio Interiano, también se refirió a los resultados de LPG Datos.

"Las encuestas son fotografías en el tiempo y nosotros siempre las vemos con mucha humildad y con mucha responsabilidad, y la campaña todavía no comienza, lo dijimos desde el inicio: estamos enfocados en hacer el trabajo territorial y la mejor campaña que podemos hacer es el trabajo que hagan nuestros alcaldes, nuestros diputados, y que se muestre la capacidad de trabajo que tiene nuestra gente; por otro lado, obviamente las propuestas de nuestra fórmula presidencial", dijo el presidente del partido tricolor.

Interiano dijo que les "entusiasma el reto" de seguir ganando el voto de la población que aún no ha decidido a quién apoyar.

El secretario general del PDC, Rodolfo Parker, dijo que la población tiene la oportunidad de elegir en los próximos comicios entre el socialismo, el populismo y la opción que la alianza propone.

Por su parte, el candidato a vicepresidente de la república por VAMOS, Roberto Rivera Ocampo, dijo a este rotativo que el reto que tienen es darse a conocer ante la población, cabe mencionar que es la primera vez que este partido compite en elecciones.

"Los otros tres partidos en contienda tienen bastantes meses en campaña o mostrándose en medios de comunicación. Nosotros arrancamos hace menos de 45 días. Nuestro gran reto es darnos a conocer. Tenemos cinco meses para remotar del lugar en el que estamos", dijo Rivera Ocampo.

LA PRENSA GRÁFICA buscó conocer la opinión de la fórmula presidencial del FMLN, pero al cierre de esta nota aún no se había obtenido respuesta.