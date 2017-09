Partidos y Gobierno siguen definiendo reforma de pensiones

El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, aseguró esta mañana que si bien han existido acercamientos entre los partidos políticos y el Gobierno para lograr una reforma al sistema de pensiones, hasta este día no hay algo definitivo y todavía faltan ajustes.

Por esa razón, Gallegos dijo que volvió a cambiar la hora de la sesión plenaria para las 2: 00 pm, que estaba para las 10: 00 am, y la cual quedó abierta desde el pasado lunes. Aseguró que entre las 9: 00 am y 12 del medio día habrá reuniones y espera que logren definir un acuerdo.

El presidente de la Asamblea dijo durante la entrevista de canal 21 que están trabajando sobre una propuesta de reforma “conciliatoria”, y se quiere llegar a un intermedio que permita alcanzar un acuerdo definitivo.

En tanto, el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenza, dijo en canal 10 que espera que los partidos, incluido ARENA, flexibilicen sus posturas porque, según él, con la propuesta que impulsan le ponen un impuesto a los cotizantes. No descartó un acuerdo con mayoría simple, es decir, sin los votos de los diputados tricolor.

El funcionario indicó que ellos todavía le están apostando a la propuesta del Gobierno, pero aclaró hay consensos en la mayoría de las reformas.

Gallegos insistió en que si no hacen nada en esta semana los tiempos no dan para pagar pensiones, y que "no es asustar con petate del muerto", pero el país entraría en una situación de impago.