Párvulos necesitan pupitres nuevos

Los pupitres donde reciben clases los párvulos del centro escolar del Cantón Las Casitas, de San Miguel, ya cumplieron su vida útil, y los docentes se las han ingeniado para repararlos. La maestra Belinda del Carmen Romero, detalló que son 28 los niños que asisten al aula integrada, donde reciben clases los alumnos de 5 y 7 años. Según la maestra los pupitres ya no sirven y son incómodos para los niños. "Algunas sillas ya solo son hierros. Nosotros con madera las hemos reparado para que puedan sentarse, pero se necesitan mesas y sillas nuevas", dijo la profesora. A pesar de lo incómodo de los pupitres los niños no faltan a clases casi nunca y no han perdido la motivación por estudiar, pero los padres de familia piden al Ministerio de Educación que los dote de pupitres nuevos o a cualquier persona altruista que desee apoyar a los estudiantes.

La profesora manifestó que desde hace 24 años que no les cambian el mobiliario, por lo que considera que es lógico que ya no estén en óptimas condiciones.