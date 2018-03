Pasajero mata a supuesto asaltante dentro de autobús

Lee también

Un hombre identificado como Guillermo Portillo, de 20 años, fue asesinado ayer por la tarde en el bulevar del Ejército, en Soyapango, por un pasajero que viajaba en un autobús de la ruta 29-G, que hace su recorrido desde San Salvador hacia la colonia San Bartolo. El hombre iba asaltando la unidad, de acuerdo con el reporte policial.Portillo, según el informe, se subió al autobús junto a otro hombre en la parada de buses de un centro comercial de la zona y con pistola en mano y un arma blanca despojaron de sus pertenencias a varios pasajeros. “Fue entonces que una de las personas que viajaban en el autobús sacó su arma y disparó contra uno de los ladrones, mientras que el otro delincuente se bajó de la unidad y logró huir, igual que el pasajero que disparó”, narró una fuente policial. Portillo recibió un solo disparo en la cabeza.Las autoridades también informaron ayer sobre el hallazgo del cadáver decapitado de un menor de 17 años en el cantón El Tronconal del municipio de Concepción de Ataco, departamento de Ahuachapán. La Policía Nacional Civil (PNC) identificó al fallecido como Eduardo S.Las autoridades aseguraron que el menor era pandillero y que se encontraba desaparecido desde el viernes anterior. Presumen que fue asesinado por pandilleros de un grupo rival. El cadáver fue encontrado dentro la finca El Rosario del referido cantón.Asimismo, en la comunidad El Progreso del municipio de Usulután fue encontrado ayer el cadáver de Jesús Andrés Turcios Molina, de 19 años, dentro de una ladrillera. El joven fue atacado con arma blanca y también con arma de fuego por varios hombres.La PNC indicó que el joven no residía en la zona, por lo que presumen que fue llevado al lugar para ser asesinado.Además, a través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el homicidio de un hombre en el caserío San Carlos, cantón Horcones, en Pasaquina, departamento de La Unión. La víctima de este caso no fue identificada.En otro hecho, en el municipio de San José Cancasque, departamento de Chalatenango, fue asesinado con arma blanca un hombre de quien tampoco fue proporcionada su identidad.Mientras que el viernes por la noche un delincuente no identificado murió en San Salvador luego de enfrentarse a tiros con agentes de la PNC en la colonia Roma, en la capital.De acuerdo con la versión oficial, el hombre iba en su vehículo junto a otro hombre cuando agentes les hicieron alto, pero en lugar de detenerse ambos sacaron sus armas y dispararon contra los policías.Herido, el conductor del auto huyó del lugar, pero perdió el control del vehículo y se estrelló contra el portón de una residencia de la zona.El carro en el que se conducían los hombres, de placas P-341-957, según la PNC tiene reporte activo de robo y habría sido utilizado para cometer otros delitos en días anteriores.