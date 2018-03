Pasaquina va por romper la mufa con el Firpo

Lee también

Pasaquina y Firpo se vienen enfrentando en primera categoría desde el Apertura 2016. Entre los dos planteles ha habido hasta ahora solo tres partidos. En ninguno de esos choques hubo victoria para el plantel fronterizo. Todos han sido victoria para el conjunto taurino.Eso ha calado hondo en el honor del plantel pasaquinense. Su técnico, Omar Sevilla, prepara a su equipo para quedarse con el triunfo ante Firpo este sábado por la fecha 13 del Clausura 2017.“Nos hemos estado acordando del partido que Firpo nos ganó 3-2 en la primera vuelta. Pasaquina nunca le ha podido ganar a Firpo. Ya queremos botar ese mito. Vamos con autoestima alta. Vamos pensando en que el equipo tiene que mantenerse en zona de clasificación”, apuntó Sevilla.Por otra parte, aseguró que con sus dirigidos ya pasó la página de la derrota por 1-0 ante Alianza por la jornada anterior. Sin embargo, el estratega nacional admite que no fue fácil poder hacerlo.“Nos afectó esa caída ante Alianza. Hacían falta solo segundos para el final del partido. Ahí es donde nosotros tenemos que usar un poco la picardía. Queda hacer estrategias antifutbolísticas para perder tiempo, pero ya le dimos vuelta a esa página. Gracias a Dios, no nos movimos de la sexta posición”, apuntó el entrenador del equipo fronterizo.El paraguayo Javier Lezcano ocupa ahora el segundo lugar de goleo individual, con siete tantos. Solo es superado por el colombiano Bladimir Díaz, líder con nueve dianas, lo que tiene satisfecho a Sevilla.“Le hemos dado la confianza a él. Se le han dicho los dotes que tiene como jugador y lo ha demostrado con goles. Es un jugador ambicioso, ambidiestro, lucha por el gol. Estamos contentos con el rendimiento de él. Todos los partidos los ha jugado. Es un jugador de hierro, no se nos ha lesionado”, aseguró Sevilla.El timonel del plantel pasaquinense cree necesario seguir motivando a Lezcano para los partidos futuros.“Lezcano está a punto de ganarse el Pichichi (primer lugar de goleo individual) y lo seguiremos motivando. Pero el equipo no solo trabaja para él, sino que en conjunto. Lezcano también ha dado asistencias. En el equipo no hay egoísmo”, apuntó el timonel de la representación fronteriza.