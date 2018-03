Pasarelas red. Masferrer cuestan $1.4 millones

Lee también

El valor de la pasarela del redondel Masferrer es de $1,484,757.39, informó el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), que ejecuta el proyecto de mejoramiento de la intersección avenida Jerusalén-avenida Masferrer-Paseo General Escalón.El costo está dentro del contrato de alrededor de $16.7 millones firmado con la empresa DISA y se trata de una suma global, por lo que no se ha obtenido el desglose de ejecución de esos recursos.“Ese valor es suma global, es decir que nosotros hemos aceptado a través de la oferta que el contratista nos hizo para el proyecto, hemos aceptado el precio que venía incluido ahí para esa estructura. Y el contratista ha aceptado hacer la estructura con las especificaciones técnicas que nosotros le solicitábamos con ese precio”, argumentó Marlon Ruiz, gerente técnico de la institución.Se acepta esa suma, aunque durante la ejecución puede variar al alza o disminuir. “Ahí la diferencia es que si el contratista pierde, asume el costo, y si tiene un margen de utilidad, ya es compromiso del contratista”, dijo Felipe Rivas, director de FOVIAL.En este proyecto, que es el primero que tiene pasarelas de esta naturaleza, incluyen ascensores para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad.“Ahí tenemos la contraloría y la observación de CONAIPD (Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad) y de todos los movimientos vinculados a estas leyes que nos exigen que esa obra esté no solo construida, sino con las calidades y lo que indica la ley”, dijo Rivas.Todo el proyecto supera los $16.7 millones, pero FOVIAL mantiene como información reservada los costos unitarios, basándose en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para no generar ventaja competitiva a terceros.Rivas dijo que el túnel Masferrer tiene segmentos similares al túnel del Naciones Unidas y así los tendrá el desnivel Navarra. Además de tener procesos similares en los contratos de mantenimiento rutinarios. “El concepto fundamental es costo unitario. Es la columna vertebral de cualquier empresa privada, el costo unitario con el cual ella trabaja y si lo ponemos a disposición de sus competidores los podríamos poner en desventaja”, añadió Ruiz.