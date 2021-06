Pasaron 52 días para que don José pudiera enterrar a su nieto, hallado en fosa de Chalchuapa

“Gracias a Dios ya terminó esta larga espera, ya pude enterrar a mi muchacho”, exclamó José Cruz, horas después de sepultar a Rodrigo Alexis Quintanilla Lima, su nieto, que fue encontrado muerto la noche del 7 de mayo en una fosa séptica en la casa del expolicía Hugo Osorio, en Chalchuapa.

El entierro del joven de 24 años, se realizó 53 días después de ser encontrado muerto y fue sepultado en horas de la mañana de este martes en la zona sur del cementerio municipal Santa Isabel, de Santa Ana.

El cadáver de Rodrigo Alexis solamente fue acompañado por su abuelo y un amigo de la familia. "Daba mucho sentimiento verlo solo a él, al abuelo, y quizá al pastor de la iglesia, de ahí, nadie más vino o los acompañó al entierro", dijeron trabajadores municipales.

Rodrigo Alexis quedó sepultado a una distancia de aproximadamente 10 metros de su hermana Jacquelin y su mamá, Mirna, que fueron encontradas muertas en la casa de Hugo Osorio y por las que el expolicía enfrenta un proceso de feminicidio agravado.

De acuerdo con don José, el fin de semana recibió una llamada por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) que le confirmaba, luego de 50 días de espera, que el cadáver encontrado en la casa de Osorio se trataba de Rodrigo Alexis.

“De San Salvador me llamaron para decirme que me iban a dar el cuerpo de Alexis. Fue un tiempo muy duro para mi esposa y para mí porque había momentos que pensábamos que no lo entregaría pero finalmente y gracias a Dios me lo dieron”, comentó don José, agregando que el cadáver de Alexis le fue entregado la tarde del lunes

Alexis era estudiante de cuarto año de la carrera de medicina en la Universidad de El Salvador (UES) con sede en Santa Ana y de acuerdo con don José, había cancelado la cantidad de $7,000 al hermano de Hugo Osorio para emprender el viaje de manera ilegal hacia los Estados Unidos.

“Por ese dinero me los mataron, por querer salir de la pobreza me los mataron”, dijo don José al recordar a su hija y dos nietos que están entre las víctimas que han sido encontradas en la casa de Hugo Osorio.

Reiteró que el dinero con el que Alexis viajaría era producto de un préstamo hipotecario, por lo que uno de sus temores es perder el terreno donde habita junto a su esposa.