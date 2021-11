"Pasé 15 años muerta en vida en mi matrimonio"

María Reina Avelar, de 65 años, es una escritora originaria de Santa Ana, lugar donde residió por más de 40 años con su pareja, con quien procreó tres hijos.

Se casó con apenas 21 años, y durante 43 años sufrió engaños y maltratos psicológicos y físicos, que afortunadamente en lugar de destruirla la fortalecieron para sacar adelante a sus hijos. "Fui como madre soltera, estando casada", dice.

Por esa razón decidió escribir dos libros en los cuales cuenta la historia de su vida: "Crónicas de un matrimonio que no pudo ser" y "Ella decidió ser feliz", con los cuales quiere trasladar un mensaje positivo a las mujeres.

"Me case muy enamorada, pero llevé una vida difícil, pasé 15 años muerta en vida. Me pegaba estando embarazada, era un alcohólico empedernido y con los tragos adentro me golpeaba mucho. Un día me puse a reflexionar y vi mi autoestima en el suelo. Mi esposo decidió irse de casa, y fue cuando decidí redactar mi primer libro. Quiero ayudar a las demás mujeres por medio de él", mencionó la escritora.

Para ella, está etapa de su vida la tomó por sorpresa. "Yo pensé que el matrimonio era otra cosa", dijo, ya que sus padres tuvieron un matrimonio diferente. "Ellos celebraron hasta sus bodas de oro".

Afirmó que durante los primeros años de su vida conyugal, luchó para dejar a su esposo, pero por sus hijos no lo hizo.

"El propósito de Dios era otro para mí. Con mi exesposo dábamos buenos testimonios en la Fraternidad de Matrimonios de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, pero todo fue pantalla. En el primer libro cuento todo eso, fue bien duro pero es la realidad que viví", agrega.

María recibió desde pequeña enseñanza religiosa. Viene de una familia con 11 hermanos y hermanas, ella es la sexta, y uno de sus hermanos es el obispo de la diócesis de Zacatecoluca, Samuel Elias Bolaños Avelar, de quien aseguró ha recibido mucho apoyo espiritual.

"Me apoyó mucho en mi primer libro, aunque lo sintió un poco duro, pero siempre me aconseja. Lo que hay en cada página de ese libro es cierto, yo cuento una verdad, aunque le duela a muchos, por eso he decidido que tengo que ayudar a otras mujeres", manifestó.

Indicó, que las ganancias de la venta de los libros tienen un propósito y es crear una fundación que ayude a mujeres y a niños en situaciones vulnerables y abandonados. Los escritos están a la venta en Amazon y por pedidos directos con ella.

"Hay tantas madres solteras, que no trabajan, por eso hemos decidido ayudar a estas mujeres, para que tengan un apoyo. Sé lo que se siente criar a los hijos sola, por esa razón espero cumplir este sueño de ayudarles", finalizó.