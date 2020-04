Pasé cuatro días en el suelo por violar cuarentena"

Roxana, de 28 años, vive con 23 mujeres. Esa es la respuesta que da al referirse al lugar en el que hoy cumple 34 días de estar encerrada tras ser acusada por las autoridades de violar la cuarentena domiciliaria impuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, el sábado 21 de marzo pasado. Ese lugar donde está es la sede de Ciudad Mujer en el municipio de San Martín, de San Salvador.

Era de noche cuando Roxana salió con dos amigos de su casa en Ciudad Merliot en Santa Tecla, La Libertad, para comprar comida. Ya de regreso y al pasar frente a un centro comercial privado sin salir del municipio, unos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) les indicaron detener el vehículo en el que iban. Eran ya pasadas las 10:30 de la noche. Lo que no sabían los tres amigos era que, esa hacía unos minutos, Bukele había decretado la cuarentena domiciliaria contra la covid-19 en El Salvador. No vieron la cadena presidencial.

La vida de Roxana cambió desde ese instante. A pesar que vive a 12 minutos del centro comercial, fueron tres horas las que estuvo parada con sus amigos mientras los agentes decidían qué hacer con ellos. A ese punto, Roxana aún sostenía los platos que había comprado para cenar. Tras que los agentes coordinaran con sus superiores, sus compañeros de casa y ella fueron enviados a una delegación policial ubicada en las cercanías de la colonia Utila 1, siempre en Santa Tecla.

"Me molesta que en la delegación estuve tres o cuatro días y esos días no cuentan. Estuve a la par del recepcionista en una colchoneta en el suelo como una mascota", recuerda Roxana vía mensaje de texto a través de una red social. La joven, quien dice temer por su seguridad en el albergue de San Martín, explica que a pesar de contar 34 días de encierro, perdió su libertad un día antes.

Cuatro días después de dormir en el suelo de la delegación policial fue llevada a la sede de Ciudad Mujer. Ese día, el 26 de marzo pasado, las autoridades le dijeron a la joven que no tenían donde irla a dejar y que por eso la llevaban a ese lugar. Pero, la separaron de sus amigos. Lo que sabe de ellos es poco o nada. "Los llevaron a otra sede de Ciudad Mujer", pero del cantón Lourdes, en el municipio de Colón, siempre en La Libertad.

"El jueves nos hicieron la prueba de la covid-19, pero hasta hoy (el viernes) no he recibido la respuesta. No estamos aisladas. Ya ninguna aguantamos de estar aquí", explica la joven mientras agrega que la medida que toman para desaburrirse es limpiar el albergue o acostarse en el suelo por el calor. Al menos, las autoridades del albergue no las regañan por acostarse en el suelo porque saben que hacen las 24 mujeres para distraerse.

Roxana explica que de salud está bien y espera que las demás igual, porque tan cerca como pasan de seguro se contagian todas de coronavirus. De lo único que padece la joven es de ansiedad y explica que por eso la medican. Con las pastillas que recibe al menos puede dormir bien por las noches y divagarse de estar encerrada sin promesa de salir en los próximos días.

El nombre real de la joven no es Roxana, pero pidió anonimato, porque teme que las autoridades del albergue tomen represalias en su contra. Solo espera que pronto le lleven su resultado del examen y la quiten de su encierro. De eso no tiene tantas esperanzas.