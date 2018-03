Paso del Hombre será dedicado a este socorrista de Cruz Roja

Abel Araujo Martínez, de 44 años, se llama el socorrista a quien estará dedicado la prueba del Paso del Hombre en su edición 54, por su destacada labor humanitaria en la Cruz Roja Salvadoreña en la seccional de Usulután.

Araujo Martínez es albañil y tiene 28 años de ser parte de la institución de socorro y asegura que su interés por estar en la misma se debe a que en una ocasión al ir a la playa vio cómo los voluntarios rescataron a una persona que se estaba ahogando.

Foto LPG/Héctor Rivas

"Me siento muy bien que me hayan nominado, porque eso lo hace sentir que uno no está olvidado en la institución y piensa que no lo miran, pero uno se equivoca... Estos reconocimientos a uno lo motivan a ayudarle a los jóvenes", expresó el voluntario.

Araujo Martínez manifestó que son varias las competencias en las que ha participado, y la del próximo domingo será una más.

Mañana la Cruz Roja realizará una conferencia de prensa para anunciar los detalles de la competencia.

"(La nominación) lo hace sentir que uno no está olvidado en la institución y piensa que no lo miran, pero uno se equivoca".

La prueba Paso del Hombre consiste en demostrar las capacidades y resistencia, así como las técnicas de rescate que poseen los Voluntarios Guardavidas de Cruz Roja Salvadoreña para salvaguardar la vida de las personas víctimas de percances acuáticos.

Los nadadores hacen 21 kilómetros de travesía, comprendidos entre la playa La Paz del Puerto de La Libertad hasta la playa El Majahual, con un aproximado de 216 participantes entre guardavidas nacionales e internacionales, además de invitados especiales de la Fuerza Naval, entre otros.