Pastor Vega critica la intolerancia de Bukele

Mario Vega, pastor general de iglesia Elim El Salvador, compartió en el desayuno mensual de la Alianza Evangélica la plenaria: "El papel de la Iglesia ante la coyuntura política electoral", en donde analizó tres escenarios de acuerdo con el ganador de la elección presidencial de mañana.

Dijo que en un eventual triunfo de Carlos Calleja, de Alianza por un Nuevo País; como de Hugo Martínez, del FMLN, se enfrentarán al reto de hacer las cosas bien por el bien de sus partidos políticos. Y aunque enfrenten un ejercicio dividido del poder, podrían salir adelante si hacían un buen gobierno.

Sin embargo, no es tan optimista con Bukele, ya que sería un presidente sin diputados. Ni siquiera toma en cuenta al partido que cambió su bandera para llevarlo como candidato. "¿Realmente Bukele va con GANA y GANA va con Bukele. Bukele se avergüenza del partido que lo lleva como candidato. Sería un gobierno dividido. Entonces, ¿cómo va a gobernar? Y esto tiene un agravante: Bukele se ha encargado de despotricar contra los grandes partidos", reflexionó Vega, cuya disertación está en su página en Facebook.

Para el religioso, Bukele se ha dedicado a hacer enemigos. "¡Es una ceguedad!", sostuvo.

Le será casi imposible construir, aún con los 10 diputados de GANA y uno más de CD, dijo. Para aprobar cualquier ley, debe buscar acuerdos.

"Él no puede conversar. No puede manejar en disenso. Él no tolera a las personas que le hacen una mínima crítica. Él siempre está con la gente que lo elogia", manifestó el líder religioso.

Señaló que el candidato de GANA no es mediático, sino "tuitero", porque no le gusta que lo entrevisten de manera independiente.

"Yo creo que tiene la capacidad de responder, pero él es un conejo. Es un miedoso", expresó.

Por eso mismo, recalcó, buscará reformar la Constitución, para hacerla a su medida.