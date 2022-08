Pastor de la iglesia Elim: "No hay una cuestión específica contra las iglesias, sino contra las voces disidentes"

El pastor evangélico Mario Vega, líder de Misión Cristiana Elim, habló con LA PRENSA GRÁFICA sobre los retos que enfrenta la iglesia en el actual gobierno y la vinculación que le crean con las pandillas. También hizo énfasis en la reinserción de pandilleros y sostiene que los problemas de seguridad no deben de enfrentarse con represión, sino que con persecución al delito y prevención para niños y jóvenes.

¿Cómo evalúa el papel de la iglesia en el actual gobierno?

Si por iglesias entendemos las iglesias evangélicas, el papel en el actual gobierno ha sido similar al de gobierno anteriores, que han sido mayoritariamente plegadas al poder, con coquetería, y han sido muy pocas iglesias las que han tenido un papel un poco más profético, más centrado en poder señalar desde la palabra de Dios las cosas que están mal. Con coquetería me refiero a que a muchos pastores les gusta codearse con el poder, tomarse fotografías con funcionarios, ser recibidos en oficina gubernamentales, sentirse satisfechos con regalos, entre otras cosas. A ese tipo de coqueteo me refiero.

Pero el papel de la Iglesia tiene que ser el velar por las necesidades de las personas. La Iglesia no tiene que pedir nada para sí, sino que debe pedir cosas para la población. Y eso es lo que las iglesias no hacen sino que siempre se da la búsqueda de intereses.

¿Qué opina de los ataques hacia las iglesias en la actualidad?

No es que hay un cuestión específica contra las iglesias por el hecho de ser iglesias, sino que hay una política en contra de cualquier voz disidente, donde nadie puede pensar por sí mismo, las personas deben pensar lo que el gobierno dice.

Obviamente nadie puede expresarse en un disenso relacionado con la realidad que se vive de la fantasía que ellos pintan a través de videos, publicidad y todas sus redes millones en propaganda. Entonces, cualquier voz que discrepe de esa fantasía siempre será atacada. Esta persona puede ser un periodista, un pastor, un sacerdote , un abogado, puede ser un simple ciudadano que simplemente piensa de otra manera. Lo que sí había ocurrido en el pasado son ataques específicos contra iglesias. Por ejemplo, en mi caso personal recuerdo la situación que se dio en la colonia Málaga en julio de 2008, donde por el hecho de señalar la omisión del Estado en hacer las obras de prevención se nos acusó en ese momento de estar siguiendo una agenda política, cuando realmente lo que se estaba haciendo era abogando por las 32 personas que habían fallecido. Otro momento también fue en 2015, cuando era ya pues escandalosa la situación de ejecuciones sumarias que los cuerpos de seguridad estaban cometiendo durante ese periodo y donde también como Iglesia nos volvimos a manifestar y bueno, en esa ocasión incluso hubo amenazas a muerte. La diferencia con el presente, es que si hay un irrespeto en grado sumo, diría yo, no solo contra la iglesia evangélica, sino también contra la Iglesia Católica. Insultan con ofensas y mentiras, esto ha sido una cuestión más sistemática .

¿Por qué la iglesia se debe involucrar en temas de realidad nacional?

Debe de responder ante la realidad nacional porque es la tarea que Jesús dejó. El evangelio es una buena nueva que no solo tiene que ver con la vida interior de las personas, hay una verdad de salvación, de esperanza, de fe, de redención. Pero las buenas nuevas son inclusivas, incluso para la creación de la sociedad política, para la cultura, para la academia. Es una responsabilidad de la Iglesia el anunciar las buenas nuevas entodas esas áreas.

Usted es escritor también y hace unos años publicó un libro sobre violencia. ¿Por qué es importante hablar de la violencia en El Salvador?

Para la iglesia es importante el tema de la violencia porque se trata de lo más sagrado que hay, que es la vida humana. Si la iglesia no se preocupa, ni le interesa la vida del ser humano, entonces la iglesia no está en nada, porque entonces está traicionando su vocación.

Y en El Salvador la violencia de pandillas que no es la única, pero es la más frecuente,y lleva a que la iglesia tome en serio el problema, que analice sus raíces y por qué se provoca, para poder dar propuestas de solución y desmontar los factores de riesgo para que se pueda respetar la vida humana, que es el fin último.

¿Qué opinión tiene sobre las pandillas y cómo se deberían de tratar?

Las pandillas surgen como resultado de las faltas de oportunidades que los jóvenes tienen, esencialmente. Es una combinación de factores de riesgo que dan como resultado que los jóvenes se organicen para poder recuperar un poco la autoestima que ellos han perdido. Hay factores de riesgo entre los cuales está el abuso a menores, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, las drogas, la falta de oportunidades, la vivienda precaria, falta de agua, sistema de salud inhumano y sistema de educación ineficiente. Entonces todas estos elementos combinados, más la presencia de pandillas y la alta circulación de armas que hay en nuestro país, dan como resultado la organización de las pandillas. La tarea consiste en que para poder mitigar el problema es de desmontar esos factores de riesgo. Nunca se ha tomado en serio y no se está haciendo. Hoy es cuando menos está haciendo algo para poder desactivar la incorporación de más niños y niñas dentro de dichos grupos. Hay que ir a las raíces, pero eso no le importa a la gente, como es negativa y el salvadoreño es agresivo por cultura, cree que los problemas se arreglan así, todos a la cárcely mátenlos a todos.

¿Han realizado propuestas directas para contrarrestar la delincuencia?

Sí, hemos propuesto, pero siempre han sido ignoradas. La propuesta más antigua que yo recuerdo fue en el año 2011-2012, cuando juntamente con otras organizaciones se realizó la elaboración de una política pública de prevención en la violencia juvenil. Se archivó en algún cajón y nunca fue tomado en cuenta.

También participamos en lo que fue el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del gobierno anterior. El Consejo elaboró un plan de prevención a la violencia que se llamó el plan El Salvador Seguro, que contemplaba cinco ejes fundamentales donde uno de ellos era la persecución del delito y los otros cuatro estaban enfocados en prevención.

Se crearon un par de impuestos, entre ellos el de la telefonía y se recaudaron varios millones de dólares, pero estos tenían que pasar por la Asamblea Legislativa para poder ser asignados. El problema es que había un control de partidos que propugnaban por el tema de la represión más que el de la prevención de tal manera, que aunque el plan estipulaba un 70 % de los fondos para tareas de prevención y 30 % de persecución del delito, ellos lo invirtieron, daban el 70 para represión y el 30 para prevención. Pero ese porcentaje fue inicial, luego se fue reduciendo y la última vez ya el 90 % era para la represión y solo un 10 % para prevención de la violencia, y quedó un remanente que recibió el actual gobierno que eran de varios cientos de miles de dólares y el 100 % fue para represión. No era solamente hablar, sino que fue un trabajo de campo que, lastimosamente, no se le dio el reconocimiento adecuado.

¿Qué opina de lo que dijo el vicepresidente Félix Ulloa de que el 80% de los pastores tienen ahora vínculo con las pandillas?

Tengo mucho interés en conocer de dónde sacó el dato, porque para hacer una afirmación de ese tipo y hablar de porcentajes específicos como él habló es porque hay una base. Creo que el vicepresidente es una persona con educación, ha sido académico y en el campo de las leyes ha sido alguien que ha aportado bastante. ¿Usted no cree que una persona con esas calificaciones haga una afirmación sin tener una base? A mí me gustaría conocer cuál es esa base. Desde mi apreciación, y después de 47 años de moverme en el campo evangélico, me parece que no es una aseveración correcta porque después de conocer a muchos pastores y de haber sido presidente de diversas entidades evangélicas, está muy lejos de la realidad, la afirmación que él hace.

¿Tiene registro de casos de capturas arbitrarias de personas que se congregan la iglesia Elim?

Tenemos muchos casos de jóvenes, señoritas, adultos, hombres y mujeres que han sido detenidos. Nosotros,con una convicción absoluta decimos de que no han sido miembros de pandillas nunca y que no tienen ninguna relación con ellos. Le diría que yo conozco cientos de personas de la iglesia que han sido capturados y nosotros les recomendamos a las familias que acudan a las organizaciones defensores de derechos humanos.

¿Qué proyectos de reinserción trabajan ustedes en las cárceles?

Realizamos una prevención que se llama primaria, que es para las personas que están en riesgo, pero que no han incurrido en violencia, ni tienen relación con ellas. Ese es el programa más amplio que nosotros tenemos, le podría decir que son decenas de miles de niños y niñas, que atendemos. Luego también viene la prevención secundaria, que esta ya es más para jovencitos porque ya son aquellos que simpatizan o incluso están meditando dentro de pandillas, estos son programas que van a las comunidades.

Este es un ministerio muy amplio en el cual tenemos décadas de trabajar en los Centros Penales . Nosotros tenemos estudios en donde para el segundo año, los privados de libertad han perdido sus parejas, sus hogares y progresivamente se van perdiendo su círculo de amistades hasta que llegan a estar totalmente solos. A ellos les llaman los rusos. Un ruso es una persona que ya nadie lo visita, nadie le compra kits de limpieza, nada. Entonces ahí es donde la Iglesia tiene que velar por ellos, pero el problema es que cuando salen no tienen a dónde ir. Ahí es donde la Iglesia los lleva a hogares de acogida o casas de paso como le s llaman, que es donde las personas al salir de los centros penales son recibidos. Ahí donde se les continúa dando formación para que luego ya puedan ubicarse en la vida.

Sobre la persecución que se vive en Nicargua hacia periodistas e iglesias, ¿cree que eso podría pasar acá?

Lo que ha ocurrido, y eso lo han señalado varias personas, es que el proceso de deterioro democrático en Nicaragua se dio mucho más lento que en El Salvador, pero aquí va mucho más acelerado, por lo tanto yo no veo lejana la posibilidad de que se puedan dar situaciones parecidas.