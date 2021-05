Patrulla en casa de magistrado fue “casualidad”

Mauricio Arriaza Chicas, Director de la Policía Nacional Civil (PNC), aseguró que la patrulla que, la noche del domingo se encontraba afuera de la casa de habitación de Óscar Armando Pineda Navas, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), estaba ahí por "casualidad" y que él no giró la orden para que hubiera policías en ese punto.

El hecho ocurrió luego de que el sábado 1.° de mayo la Asamblea Legislativa decidió, de forma irregular, la destitución de los cincos magistrados de la CSJ, incluyendo a Pineda.

El domingo, tres de esos magistrados renunciaron. Solo quedaban Pineda Navas y Carlos Avilés. El lunes, luego de lo ocurrido esa noche, Pineda renunció.

"En este caso específico no es que sea algo dirigido ya sea para afectar a ningún funcionario público, sino que son patrullajes de protección a todas las personas. No hay ninguna instrucción dada para decir que esa patrulla estaba asignada a algún ex funcionario. No di ninguna instrucción", argumentó Arriaza Chicas.