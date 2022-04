Pavimentación inconclusa afecta a habitantes de Las Delicias

Habitantes del Cantón Las Delicias, en San Juan Opico, La Libertad, llevan seis años enfrentándose a los inconvenientes que ha generado un proyecto inconcluso de pavimentación de la calle principal, que además conecta con cerca de 10 caseríos de la zona.

Los habitantes del cantón aseguran que los dos alcaldes anteriores prometieron resolver por completo la situación, pero terminaron sus periodos sin cumplir su palabra.

Marcela Carballo, integrante de la adesco de Las Delicias, explicó que el primer tramo de la calle principal comenzó a asfaltarse entre 2015-2018, cuando Mochín Trigueros era alcalde bajo la bandera del FMLN. Sin embargo, el proyecto abarcó unos 700 metros y quedó sin finalizar. Tampoco hizo las cunetas. Además, intervino 400 metros de calle llegando al casco del cantón.

Con la administración de la exalcaldesa de ARENA Abigaíl Girón (2018-2021) llegó la promesa de terminar lo que Trigueros dejó inconcluso, pero una vez más la calle quedó a medio asfaltar, relató Carballo.

Según la adesco, el proyecto de Girón consistía en pavimentar 1,100 metros, pero solo intervino 440 metros, dejando 660 metros pendientes. Carballo explicó que el actual alcalde, Roberto Alas, les aseguró que este tramo no puede intervenirse porque la Corte de Cuentas de la República (CCR) aún no ha iniciado la auditoría de los proyectos ejecutados durante la gestión anterior. El Departamento de Acceso a la Información Pública de la Corte confirmó a la adesco que la auditoría no ha comenzado.

También hay un tramo de 2,400 metros que no ha sido intervenido por ninguna administración y que únicamente ha sido rellenado de tierra por los mismos habitantes de la zona, ya que estaba lleno de piedras y dificultaba el acceso de los vehículos. Sin embargo, con las lluvias se ha ido lavando el terreno y otra vez están al descubierto las piedras.

En seis años de proyectos a medias, y ante la misma necesidad, los mismos habitantes se han encargado de dar mantenimiento a ciertas zonas de la calle e incluso cambiar tuberías de agua potable.

"Por cuenta de la comunidad pedimos fondos (...) para tener dinero para pagar a personas que estuvieran arreglando los hoyos, limpiando cunetas y eso, pero ese dinero nos alcanzó para unas tres semanas", dijo Carballo.

La adesco ha solicitado ayuda del actual alcalde, con quien se reunieron el lunes 4 de abril. Según los habitantes, en el encuentro el edil explicó que la comuna ya no dispone de los recursos del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES), porque ahora están en manos de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

El FODES fue derogado por el oficialismo en noviembre del año pasado para crear la DOM, una dependencia del Órgano Ejecutivo que ahora recibe y decide cómo se ejecutarán los fondos que antes se transferían a las alcaldías.

Según la adesco, el alcalde les informó que la DOM le ha aprobado un plan de bacheo en 900 metros de calles que ya están asfaltadas, pero se comprometió a presentar la carpeta técnica del proyecto para concluir los tramos que no están pavimentados y a gestionar para que la intervención se realice lo más pronto posible.

En ese mismo encuentro también les informó que convocará a una reunión general con la población del Cantón Las Delicias y sus caseríos para hacer un levantamiento topográfico y determinar los lugares de mayor impacto a intervenir. Además, prometió realizar obras de mitigación en las zonas más dañadas, las cuales comenzaron a ejecutarse el 5 de abril.