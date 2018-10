Pdte. de ARENA a Bukele: "Sos igual a Funes, un mentiroso" | Video

En un video, el partido ARENA, a través de su presidente, Mauricio Interiano, lanzó una serie de críticas hacia el candidato presidencial de GANA y exalcalde del FMLN, Nayib Bukele.

Interiano acusó al candidato de haber montado una campaña de "división, de odio y de enfrentamiento entre hermanos salvadoreños" teniendo como base "mentiras, engaños y victimización".

"Te has llenado la boca de la antipolítica y te has paseado en el último año por cuatro partidos para alimentar tu ambición desmedida de poder, y terminaste en el partido que creó Tony Saca... Sos igual a Funes, sos un mentiroso y has hecho de la mentira tu principal herramienta de campaña", le recriminó Interiano.

De hecho, en el video, el presidente de ARENA le recuerda que Saca fue expulsado del partido tricolor "por ladrón".

Por su parte, el candidato de GANA se refirió a los señalamientos que le hizo ARENA luego de haber comparecido en una audiencia ayer.

"Águila no caza mosca. En todo caso, que pongan a su candidato a hablar, yo creo que ya está grandecito", dijo a la salida de la sala de audiencias en donde compareció por acusaciones en su contra por violencia contra la mujer.

De igual forma, Interiano dijo que el partido que postula como candidato presidencial a Bukele está deteniendo la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), proceso que ya tiene 103 días de retraso en la Asamblea Legislativa.

Sobre el tema habló el diputado de GANA Guillermo Gallegos y aseguró que no tienen intenciones de retrasar el proceso y que, al contrario, es ARENA el partido que no permite que avance.