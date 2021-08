Pdte. de la Corte Suprema justifica atraso en caso “Blue”

El magistrado Óscar López Jerez justificó con problemas de logística la razón por la que no han resuelto en Corte Plena la extradición de Armando Melgar Díaz, alias "Blue", un cabecilla de la Mara Salvatrucha requerido por Estados Unidos acusado de haber promovido actos de terrorismo en la Costa Este.

"Asumo la responsabilidad, pero no la culpa, de no agendar el caso. Me comprometo a hacerlo lo más pronto posible", se justificó López Jerez, quien fue nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia por la bancada de diputados oficialistas tras el golpe a la Sala de lo Constitucional el 1. o de mayo pasado.

El caso inició el 10 de junio de 2021, cuando los magistrados que sustituyeron a los de la Sala de lo Constitucional, incluido López Jerez, frenaron la extradición del palabrero de la MS-13 en Virginia y Nueva York tras alegar que requería un mayor análisis constitucional para confirmar si se cumplían las garantías sobre los derechos del pandillero salvadoreño. La negativa ocurrió a solo minutos de haber aprobado la extradición.

Ese día, el abogado José Pérez Chacón, impuesto como magistrado constitucionalista, dijo que antes de avalar la extradición de Melgar Díaz se debía tomar en cuenta "las reacciones que pueda ocasionar las situaciones que la legislación norteamericana puede permitirles a ellos, en relación a los delincuentes, no solo nos van a afectar a nosotros como país; sino a la sociedad como un todo e incluso a todos los habitantes de la República".

Después de esa participación, de acuerdo con otros los audios de aquella sesión de Corte Plena, Pérez Chacón pidió revocar el acuerdo recién tomado sobre "Blue", sin embargo, no fue aprobada la petición. Pero la resolución tampoco ha sido firmada oficialmente desde entonces; por lo que el caso ha permanecido en el limbo por un poco más de dos meses.

Según López Jerez, Pérez Chacón "debe presentar un escrito sobre las garantías que deben cumplirse para conceder la extradición de Melgar Díaz. Sin embargo, el magistrado no se comprometió con un resultado favorable a pesar de haber sido aprobado con trece votos.

"Yo voy a agendar el tema, lo que el magistrado Peréz Chacón proponga será cosa de él. Allí veremos qué es lo que pasa. No puedo adelantar criterio al opinar sobre las razones del por qué aún no ha presentado el documento sobre garantías", reiteró López Jerez. Además, señaló que la falta de todos los magistrados propietarios también ha imposibilitado tocar el tema en el pleno de la Corte Suprema.

Sin embargo, las garantías a las que se refiere ya fueron solventadas por la embajada de Estados Unidos por medio de una nota diplomática en donde se comprometen a que Melgar Díaz no reciba la pena de muerte ni termine en una prisión de por vida, en caso de ser hallado culpable de ocho cargos relacionados con actos de terrorismo.

Además, la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, dijo recientemente que "La extradición es algo muy importante para Estados Unidos. Hay un tratado, hay un acuerdo con El Salvador para la extradición y nosotros estamos esperando el cumplimiento de eso".