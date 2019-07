Peatón muere atropellado por conductor que huyó en Coatepeque

Un hombre murió atropellado en la noche del martes mientras cruzaba por el kilómetro 54.5 de la carretera que de Santa Ana conduce hacia Santa Tecla.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:40 p.m. en la jurisdicción del cantón Las Aradas del municipio de Coatepeque.

El conductor del vehículo involucrado escapó y no se tienen pistas de él, dijo la fiscal del caso.

Explicó que una persona llegó a la escena del accidente y dijo que lo conocía como José Cristales; sin embargo, al no ser familiar y no presentar documentos retiraron el cuerpo como persona no identificada.