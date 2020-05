"Pedía asilo, llegó covid-19 y me deportaron"

Fernando es padre, esposo e hijo. Decidió emigrar desde El Salvador a Estados Unidos para buscar asilo tras ser amenazado de muerte por pandilleros, sin embargo, fue deportado el 7 de abril pasado en un vuelo de la ciudad de Laredo, del estado de Texas. Ahora es uno de los 108 albergados que tienen 40 días de vivir en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, de San Salvador, a consecuencia de la covid-19.

Fernando (nombre cambiado) tenía una empresa de servicios de telefonía en el departamento de San Miguel. Un día, sin embargo, fue amenazado por pandilleros y le obligaron a separarse de su familia. El salvadoreño emprendió el viaje e ingresó al Centro de Detención de Río Grande, en Texas, en enero pasado. Un juez le informó que EUA ya no protege a salvadoreños amenazados por violencia. "Me dijeron que el Gobierno de El Salvador podía resolver nuestro problema. Por eso, cuando apareció la covid-19, todos los solicitantes de asilo por criminalidad fuimos repatriados", escribe Fernando vía mensaje para no sufrir represalias.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública detalló que de enero hasta marzo de este año han sido retornados 1,678 salvadoreños. Desde que inició la cuarentena por la covid-19 en El Salvador han ingresado otros mil retornados en unos 12 vuelos, según el director ejecutivo de Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), César Ríos.

Este periódico buscó los datos oficiales con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), pero la institución dijo que esa información está siendo manejada solo por Casa Presidencial.

La desesperación en el albergue donde está Fernando es evidente. Unos caminan de un lado a otro, otros simplemente ven al techo. Tras haberles realizado la segunda prueba del coronavirus, las autoridades aún no les dicen cuándo podrán salir.

Fernando cree que la probabilidad es menor después de que grupo de albergados intentó fugarse: "Eso no fue un escape, porque pidieron permiso a Salud y vino la UMO a reprimir sus derechos", alega Fernando.

La organización Médicos Sin Fronteras emitió un comunicado donde establece que en los albergues para los deportados "no garantizan medidas como el distanciamiento físico y medidas individuales de prevención" en El Salvador.