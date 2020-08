Pediatras piden un plan para retorno a clases

La Asociación de Pediatría de El Salvador (ASOPEDES) hace un llamado al Gobierno a elaborar un plan integral de reapertura de los centros educativos a escala nacional.

Si bien aplaude la decisión de mantener el cierre de los recintos hasta el próximo 31 de diciembre, destaca la importancia de comenzar a formar mesas de discusión en la que se tomen las mejores decisiones sobre los protocolos a implementar cuando se dé el regreso a las aulas.

En vista de que todavía no hay un plan para esto, los médicos consideran urgente convocar a todos los sectores a opinar y aportar ideas.

"La apertura escolar requiere de mucho consenso sobre cómo se va a hacer, cuáles son los protocolos que se van a seguir, cuál sería la mejor forma de hacerlo, cuáles serían las indicaciones para la niñez; y para eso se necesita hacer bastante discusión en mesas multidisciplinarias de trabajo, de tal manera de llegar a una mejor resolución. Y esto no se va a hacer de la noche a la mañana", dijo el presidente de la ASOPEDES, Luis Castaneda.

El Gobierno sí invitó a participar al sector de pediatría en la elaboración de las normativas sobre el manejo clínico de la enfermedad, afirmó el especialista, pero indicó que también están capacitados para aportar en temas relacionados con la educación de la niñez y la adolescencia.

"Felicitamos la decisión del Gobierno de mantener cerrado, pero necesitamos tomar decisiones consensuadas, porque el hecho de mantener cerrado también está generando problemas; no solo es cuestión de que se enfermen los niños y además se vuelvan transmisores del covid-19", señaló el médico.

Castaneda advirtió que han aumentado los índices de violencia intrafamiliar, de violencia contra la niñez y hasta los de desnutrición infantil.

"En las áreas rurales ya hay un impacto en la nutrición de los niños que dependían de ese vaso de leche o de esa comida que se les daba a través de los programas de alimentación escolar", manifestó.

Por otra parte, hizo énfasis en que las metodologías de enseñanza por medio de plataformas virtuales es una opción en medio de una emergencia, pero no una opción para todos los docentes y estudiantes: muchos no tienen los conocimientos necesarios para educar de esa forma o no tienen acceso a ellas, lo que podría estar ya causando un impacto en los aprendizajes y un alza en los índices de deserción escolar.

Sobre los contagios en edades tempranas, el galeno señaló que no existen suficientes estudios a escala mundial para determinar el grado de contagiosidad; sin embargo, afirmó que es mucho menor entre las edades de cero a nueve años que entre las edades de 10 a 19 años, según los datos oficiales para El Salvador, que registraban hasta ayer 293 casos en el primer rango y 539 en el segundo, y representan el 1% y el 2% del total de casos confirmados hasta ayer, respectivamente.