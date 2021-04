"Pedimos al MOP que no nos desaloje"

Al menos diez familias situadas en las riberas del río Ceniza, en el municipio de Sonzacate, de Sonsonate, mostraron su preocupación ante el inicio de la construcción de un nuevo puente que conectará los municipios de Sonsonate e Izalco.

Según los residentes de la zona, el nuevo puente podría afectarles sus viviendas al momento de su construcción y criticaron la falta de comunicación por parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para conocer al detalle sobre un plan para ellos en específico.

"Estamos viendo cómo será la construcción, no nos han dicho nada. Además debemos ver si al momento de la construcción en la época de invierno afectaría con el aumento del río o más probabilidad a un derrumbe. Pedimos que no nos desalojen, porque no tenemos donde ir", dijo una de las residentes.

Los residentes buscaron dialogar ayer con el ministro del MOP, Romeo Rodríguez, durante su presencia en la colocación de la primera piedra del nuevo puente, pero no lograron establecer comunicación. Por lo que hicieron un llamado al MOP a buscar alternativas para no verse afectados con la construcción.

Rodríguez indicó que las familias que residen en las riberas del río no serían desalojadas, y que en ningún momento se verían afectadas, sino más bien será un proyecto que permitirá la seguridad de ellas, ante el riesgo de un colapso del actual puente que data de hace 70 años.